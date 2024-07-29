Kayapa OSB Yönetimi, bir yandan çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde bölgenin gelişimine katkı sağlarken, bir yandan da örnek organizasyonlarını sürdürüyor. Kayapa OSB Camii’nin üç farklı çıkış noktasında kurulan stantlarda, OSB çalışanlarına Aşure ikramında bulunuldu. Muharrem Ayı’nın simgesi olan aşurenin bereketini bölgelerine yayan Kayapa OSB Yönetimi, aynı zamanda idari binalarına Türk Kızılay Bursa Şubesi yetkilileri tarafından kurulan seyyar kan merkezinde sürekli bir ihtiyaç olan kan teminine katkıda bulundu. Bölge yöneticileri ve çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği kan bağışı organizasyonu sayesinde bölge çalışanları Türk Kızılay’ın kan temini ile ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verildi ve yoğun bir taleple gerçekleşen organizasyonla, Türk Kızılay’ın sürekli çağrıları ile aralıksız sürdürdüğü kan bağışı kampanyalarına destek verildi.