Geri dönüşümdeki başarısını “Recyclass Sertifikası”yla taçlandıran Burpol Polimer Plastik’in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Plastik kirliliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için yaptığımız çalışmalara her gün yenilerini ekliyoruz. Burpol olarak; çevreye duyarlılığımızı ve sürdürülebilir üretim anlayışımızı bir adım daha ileri taşıdık. Plastik atıklardan ürettiğimiz ham maddenin ‘yüzde 100 geri dönüştürülmüş’ içerikte oluştuğunu belgeleyen ‘Recyclass Sertifikası’nı sektörümüzde alan ilk firma olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Bu sertifikanın, Burpol ürünlerinin yüzde 100 geri dönüştürülmüş içerikten oluştuğunu belgelediğini kaydeden Yıldırım, “Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Küresel bir sorun haline gelen plastik kirliliği sorununu hep birlikte çözebiliriz” dedi.