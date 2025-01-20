Türkiye’nin önde gelen seramik üreticilerinden NG Kütahya Seramik’in “Yükselen Değerler” töreninde Kaleli, münhasır bayi kategorisinde Türkiye birincisi, genel satış dalında ise Türkiye beşincisi oldu.

Altyapı ve üstyapı su ve doğalgaz tesisat malzemeleri, seramik ve banyo ürünleri, yapı kimyasalları, parke, mutfak mobilyaları, iç oda kapıları ve çelik kapılar gibi yapı malzemeleri alanında seçkin markaların ana bayiliğini yapan Kaleli, tüketicilerin hızla değişen ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyor. Kaleli; mimari destek, güçlü satış ve lojistik ağı, müşteri odaklı yaklaşımıyla tüm iş ortakları için çözüm merkezi konumunda.

Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, “Bayiliğini yaptığımız değerli NG ailesi içerisinde 4 yıldır her daim ilk sıralarda yer almak bizler için önemli bir motivasyon kaynağı. Tüm bu süreçte bize inanarak her daim desteklerini esirgemeyen bayiliklerini yapmakta olduğumuz tüm tedarikçi firmalarımıza teşekkür ediyorum. Baş tacımız, velinimetimiz olan bize yıllardır güvenerek tercihlerini Numan Kaleli AŞ’den yana kullanan tüm kıymetli müşterilerimize de minnetlerimi sunuyorum” dedi.