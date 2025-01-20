İnoksan ürünlerinin ayrıca TSE’den alınan TSE uygunluk belgesi, Türk Standartları Enstitüsü'nden alınan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Sistem Yönetim Belgesi, TSE’den alınan TSEK Uygunluk Belgesi, ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımını sağlayan ve Avrupa Güvenlik standardına uygunluğu gösteren CE İşaret Belgesi, Avrupa'nın Dünyaca ünlü İngiliz kuruluşu BSI'dan alınan BS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, Gost Uluslararası Standardizasyon teşkilatı tarafından hazırlanmış, geliştirme, üretim, tesis ve hizmette kalite modeli GOST R ISO 9001:2000 (ROSTEST-RUSYA), Rusya Gost Standardı test etme ve sertifikalandırma merkezi Rostest Moskova tarafından hazırlanmış ve ürünlerin Rus standardizasyonuna ve hijyen standartlarına uygunluğun onay belgesi, TC Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi gibi belgelerle kalite onayları sağlanıyor.