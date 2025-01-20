Kamu ve özel sektör paydaşlarıyla pek çok akademik ve bilimsel iş birliğine imza atan Bursa Teknik Üniversitesi’nin, Bosch firması ile de çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bosch Bursa üst yönetimini ağırladı. Hidrojen alanındaki Ar-Ge iş birliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen toplantıda, Bosch Ticari Genel Müdürü Gitta Unger ve Bosch Teknik Genel Müdürü Dirk Arnold’a BTÜ’nün hidrojen enerji sistemleri çalışmaları hakkında bilgi verildi. BTÜ’nün, geleceğin temiz enerjisi hidrojen alanında önemli çalışmalar başlattığını ifade eden Rektör Naci Çağlar, bu noktada Bosch ile iş birliği yapmanın önemini dile getirdi. Rektör Çağlar, “Robot ve akıllı sistemler alanında uzmanlaşan üniversitemizi, hidrojen çalışmaları alanında cazibe merkezine dönüştürme hedefimiz bulunuyor. Bu kapsamda hidrojenin verimli bir şekilde kullanılması için çeşitli yenilikçi yöntemler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dolayısıyla Bosch Bursa Fabrikası ile BTÜ’nün güçlü yanlarını birleştirerek, hidrojen alanında yenilikçi çözümler ve iş birlikleri oluşturmayı önemsiyoruz. Güçlü akademik kadromuz ve sektöre hazırladığımız öğrencilerimizle beraber Bosch ile sadece hidrojen sektörüne yönelik değil pek çok alanda yenilikçi projeler hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

İyi mühendislere ihtiyacımız var

Bosch Ticari Genel Müdürü Gitta Unger ve Bosch Teknik Genel Müdürü Dirk Arnold, toplantı için Rektör Çağlar ve tüm yönetime teşekkür ederek, üniversiteden gelecek tüm fikirlere açık olduklarını dile getirdi. Bosch Endüstriyelleştirme Alan Yöneticisi Yıldırım Arslan ise yüksek teknolojili firma olan Bosch’un sadece insan kaynağına değil yeni mezun iyi mühendislere de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “İyi mühendisler için Bursa Teknik Üniversitesi, lokaldeki çok önemli bir partnerimiz olmaya devam edecek. Bunun yanında bilimsel ve akademik çalışmalar ile hidrojen konusundaki projelerde de BTÜ ile aynı yöndeyiz. Üniversitemiz ile önümüzdeki dönemlerde yine birbirinden değerli projelerde buluşmayı arzuluyoruz” diye konuştu.