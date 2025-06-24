Kadınların iş hayatındaki yeri, hâlâ tartışma ve mücadele konusu olmaya devam ediyor. Eşit işe eşit ücret, yönetici pozisyonlarında temsil, kariyer fırsatları, doğum izni hakları ve güvenli çalışma ortamı gibi konular, sadece bireysel değil, kurumsal sorumluluk alanlarını da ilgilendiriyor. Son yıllarda "kadın dostu şirket" kavramı sıkça karşımıza çıkıyor. Peki bu unvanı taşımak ne anlama geliyor? Gerçekten kadın çalışanlarına değer veren kurumlar mı bunlar, yoksa imaj çalışmasından mı ibaret? Yerelden genele baktığımızda, kadınlar için adil ve destekleyici bir iş ortamı sunan şirketlerin sayısı ne yazık ki hâlâ oldukça sınırlı.

“Kadın dostu şirket” olmak, bir şirketin kadın çalışanların işe alımından terfi süreçlerine, işyeri ortamından yan haklara kadar her alanda kadınları destekleyen, eşit fırsatlar sunan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir kurum kültürüne sahip olması demektir. Bu kavram, yalnızca kadın çalışanlara yönelik değil, genel olarak kapsayıcılığı ve eşitliği merkeze alan bir yaklaşımı ifade eder.

Kadın dostu şirketlerin bazı özellikleri şunlardır:

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar: Eşit işe eşit ücret, adil terfi süreçleri, ayrımcılığa ve tacize karşı sıfır tolerans politikaları. Çalışma koşullarında esneklik: Gebelik, doğum, emzirme ve çocuk bakımı gibi süreçlerde esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkânı, kreş desteği gibi uygulamalar. Kadın liderliğini teşvik: Yönetim kadrolarında kadın temsilini artırma hedefi, kadınların liderlik pozisyonlarına ulaşmalarını destekleyen mentorluk ve eğitim programları. İşe alımda cinsiyet dengesi: Cinsiyete dayalı önyargılardan arındırılmış işe alım süreçleriyle kadın istihdamının artırılması. Farkındalık eğitimleri: Tüm çalışanlara toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, taciz gibi konularda düzenli farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri verilmesi. Kadınların kariyer gelişimini destekleyen uygulamalar: Eğitim, seminer, liderlik programları, iç mentor-mentee programları gibi araçlarla kadın çalışanların gelişiminin desteklenmesi.

Bu tarz şirketler hem kadın çalışanlar için daha adil ve güvenli bir iş ortamı sağlar hem de genel olarak daha sürdürülebilir, yenilikçi ve verimli kurum kültürleri oluştururlar.

Türkiye'de kadın dostu şirketler, toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen, kadın çalışanların kariyer gelişimini destekleyen ve güvenli bir iş ortamı sunan kuruluşlardır.

Bu şirketler, kadın istihdamını artırmak, liderlik pozisyonlarında kadın temsilini güçlendirmek ve aile dostu politikalar uygulamak gibi stratejilerle öne çıkarlar.

Bursa'da kadın dostu şirketler, toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen, kadınların iş gücüne katılımını artıran ve liderlik pozisyonlarında kadın temsilini güçlendiren kuruluşlardır. Bu şirketler, kadın çalışanlarının kariyer gelişimini destekleyen politikalar benimser ve sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların güçlenmesine katkı sağlar.

Bursa, her zaman olduğu gibi ülkenin geleceğini pozitif yönde etkileyecek her konuda Türkiye’de örnek olmaya devam ediyor.

“Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu”; Yeşim Tekstil, BUSİAD ve BUİKAD tarafından Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı çalışmak üzere Kasım 2016'da kuruldu.

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun kurulma amacı;

§ Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları Bursa'ya taşımak,

§ İş dünyasında Bursa'yı bu konuda örnek il olarak konumlandırmak,

§ Kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili paydaşları bir araya getirmek,

§ Şirketler arası öğrenme süreçlerini desteklemek,

§ Kadının güçlenmesi prensiplerinin ülke çapında yayılımına destek vermek,

§ İş dünyası olarak aile içi şiddete karşı ortak bir politika geliştirmek ve böylelikle etkiyi arttırmak,

Bursa'da WEPs'i imzalayan firma sayısını daha da arttırmak, kadınların iş yerinde, sektörlerde ve toplumda daha da güçlenmesini sağlamaktır.

Bursa’ da Birleşmiş Milletler'in Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan şirketlerden bazıları;

Oyak Renault, Yeşim Tekstil, Valeo, Tofaş, İnoksan, Limak Enerji Uludağ Elektrik, Özdilek Holding, Marsala Tekstil, Yeşilova Holding, Eker, Akka Kalıp Enjeksiyon, vs.

Kadın dostu olmak, sadece birkaç iyi niyetli uygulamayla sınırlı kalmamalı; bu anlayış şirketin tüm yapısına, karar alma süreçlerine ve kurumsal kültürüne yansıtılmalıdır. Gerçek değişim, samimiyetle atılan adımlarla mümkündür. Bu noktada sadece işverenlere değil, çalışanlara, tüketicilere ve yerel yöneticilere de sorumluluk düşüyor. Kadınların eşit koşullarda var olabildiği, yeteneklerinin cinsiyetle değil liyakatle değerlendirildiği bir iş dünyası, daha adil ve üretken bir toplumun temelini oluşturur.

Unutmayalım ki toplumsal cinsiyet eşitliği bir AYRICALIK değil, bir haktır ve bu hakkı gözeten şirketler, yalnızca kadınlar için değil, herkes için daha iyi bir gelecek kurar.