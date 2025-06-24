Stablecoin (stabil kriptopara), değeri genellikle dolara veya başka bir gerçek paraya eşitlenen, fiyatının oynamaması amaçlanan bir kripto paradır. Yani örneğin Tether adındaki USDT sembolü sahibi olan 1 stablecoin, her zaman 1 dolar eder, dalgalanmalar yaşamaz. Örneğin bu kripto para birimi, dolara sabitlenmiştir.

Bazı olağanüstü zamanlarda dalgalanmalar olsa da bunlar çok kısa süreli ve düşük değerli dalgalanmalar oluyor, ve dolar değerine geri dönüyor. Ancak minik dalgalanmalar bile, değer saklama ve ödeme aracı fonksiyonları bulunması amaçlanan bu kripto paraların işlevini önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin siz bankadan dolar almak yerine USDT almayı tercih etmiş olabilirsiniz, stabil olmayan olağan kripto paralara yatırım yapıp bozarken her seferinde banka hesabına aktarmakla uğraşma yerine bunu, güvendiğiniz bir stablecoinde, mesela USDT olarak tutmak isteyebilirsiniz.

Önemli bir konu da, kurumların döviz rezervi yerine, dolar gibi rezerv bir para birimine sabitlenmiş stablecoin’de para tutup hazine yönetimine stablecoinleri dahil edebilme kabiliyeti. Pek çok yasal engel ve prosedürden ötürü bu olay pek mümkün değil. Ancak dünyada işler değişiyor.

Sermaye piyasaları ve kripto paralar denildiğinde akla ilk gelen ülke ABD, ve rezerv para birimi olarak da en çok stablecoin sabitlenen para birimi, yine dolar. Bu nedenle oradaki yasal gelişmeler epeydir merak ediliyordu. Geçen hafta ABD senatosu, dolar güvencesi olan stablecoin’lerin yasasını onayladı ve temsilciler meclisinin onaylamasıyla yaz sonuna doğru yasalaşması bekleniyor. GENIUS Act isimli bu kanun, genel olarak banka ve finansal kuruluşlara stablecoin çıkarma yetkisi veriyor. Her bir stablecoinin, nakit dolar karşılığı veya kısa vadeli devlet tahvili karşılığı olmak ve bu varlıklar ayrı olarak tutulmak zorunda. Pazarın manipüle edilmesi (kriptoparada çok yaygın bir durum) ve suçlara karşı katı kurallar getirilmiş durumda. Bu oldukça olumlu, çünkü yatırımcılar ve şirketler hazine yönetiminde yasal olarak stablecoin tutabilecekler. ABD’nin kanunundaki hükümleri, Avrupa’nın kriptopara mevzuatı olan MiCA kanununun daha piyasa dostu ancak benzer bir versiyonu diyebiliriz.

Sonuç olarak, kriptopara dostu idari yönetimler, bu işin kurumsallara yayılmasına ön ayak olarak aslında kriptoparanın uzun zamandır var olan eksiklerini bir bir tamamlıyor. Bu gelişmeler de, stablecoin üzerine yoğunlaşan girişimler için aslında fırsat kapısı.