AYDIN DAĞTEKİN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Haziran’da açıklanan "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının ardından, ağırlıklı olarak KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı.

İSO İkinci 500'de yer alan kuruluşlar bağlı oldukları oda bilgilerine göre sıralandığında, yıllar itibarıyla sanayideki Anadolu ağırlığının arttığı ve Türkiye'deki dağılımının daha dengeli geliştiği dikkati çekti. 134 şirketle halen İSO İkinci 500 içinde en büyük paya sahip olan İSO'yu, 44’er şirketle Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Bursa, 35 şirketle Kocaeli, 34 firmayla Gaziantep, 19 işletmeyle Adana izledi.

Küresel düzeyde ekonomilerdeki durgunluk ve içeride de sıkılaşma adımlarının henüz etkisini göstermediği geçen yıl, sanayinin önde gelen merkezlerinden Bursa’nın İSO İkinci 500’deki ağırlığını 2022’ye göre artırdığı gözlendi. 2022 yılı sonuçlarına göre listeye Bursa’dan 39 firma girmişti. Bursa firmalarının üretimden satışları da 2022 yılında yüzde 100 civarında artış göstererek 53 milyar TL’ye yükselmişti. 2023 sonuçlarına göre listeye giren 44 Bursa firmasından 4’ünün adı açıklanmazken, Bursalı firmaların üretimden satışlar toplamı 80 milyar 410 milyon TL’yi, ihracatları 898,7 milyon doları, çalışanlar toplamı da 19 bin 363’ü buldu.

Küçükçalık ilk sırada

İSO İkinci 500’ün 2023 sonuçlarına göre Bursalı şirketler arasında ilk sırayı, genel sıralamada üçüncü olan Küçükçalık Tekstil aldı. T.K.G Otomotiv ikinci olurken, listeye bu yıl giren TARFAŞ üçüncülüğe yerleşti. Sektörel olarak bakıldığında, listede otomotiv yan sanayi, tekstil ve makine- metal ağırlığı dikkat çekti. Listede yer alan 44 Bursa firmasından 11’i otomotiv yan sanayi, 8’i tekstil, 5’i makine ve metal, 3’ü de gıda sanayisinde faaliyet gösteriyor.

LİSTEYE YENİ GİRENLER

· Küçükçalık Tekstil

· TARFAŞ

· Soma Çimento

· P.M.S Metal Profil Alü.

· Bilim Makina İnş.

· Aroma

· Çelikform Gestamp Oto.

· Ulaşım İç ve Dış Tic.

LİSTEDE YER ALMAYANLAR

· Rollmech Automotive

· Warmhaus Isıtma ve Soğutma

· Bursa Çimento

· Emek Yağ

· Yazaki Wiring Technologies

· Emirali Tekstil Konf.

LİSTEDE YÜKSELENLER

· T.K.G Otomotiv

· S.S. Marmara Zeytin Tar. Sat. Koop. Bir.

· Sirena Marine

· AKA Otomotiv

· Odelo Otomotiv

· Ak-Pres Metal

· Bursa Beton

· Maysan Mando

· Aptiv Turkey

· Feka Otomotiv

· Contitech

· B-Plas

· Ermaksan

· Kaplanlar Soğutma

· Akwel Bursa Turkey Oto.

· Formfleks Otomotiv

· Grammer Koltuk

· Kırpart Otomotiv

LİSTEDE GERİLEYENLER

· Epsan FZ Kimya Plastik

· Vezirhan Çimento

· Özdilek Ev Tekstil

· Cansan Alüminyum

· Coast (Türkiye) İplik

· Copa Isı Sistemleri

· Işıksoy Tekstil

· Ermetal Otomotiv

· Akbaşlar Tekstil

· Eskapet Ambalaj

· Bolacalar Un Yem Yağ Gıda

· Fistaş Fantezi İplik

· Göliplik Şeremet Tekstil