NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tophane Sektörel Mükemmellik Merkezi Genel Koordinatörü Yasemin Filiz, “Sektörel Mükemmellik Merkezleri, mesleki ve teknik eğitimde yeni bir kavram. Bu merkezler mesleki eğitimin gelişimi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Biz de Tophane Sektörel Mükemmellik Merkezi olarak ‘Geçmişin gücü, geleceğin yüzü’ sloganımızla yola çıktık. Türkiye’nin ilk mesleki eğitim kurumu olan Tophane Endüstri Meslek Lisesi, mesleki eğitimde marka olmuş bir yüzü temsil ediyor. Kurumsal ilkelere, değerlere sahip mesleki eğitimde Türkiye’nin öncüsü olma vizyonu ile yoluna devam eden bir kurum. Bizler de bu okulumuz içerisinde kurulmuş ve faaliyet gösteren bir kurumuz. Sektörel Mükemmellik Merkezleri bir Avrupa modeli ve mesleki eğitimde çok yeni bir kavram. Amacımız mesleki eğitimde niteliği arttırmak, ulusal ve uluslararası standartları yakalamak, aynı zamanda da sektörlerin talep ettiği iş gücünü yetiştirmek” dedi.

Sabırsız ve çabuk sıkılıyorlar

Tophane Endüstri Meslek Lisesi Rehber Öğretmeni, Psikolojik Danışman İlker Akman da, Z Kuşağı’nın özelliklerini aktararak, bu kuşağın ilgilerinin dağınık olduğunu ve birçok farklı duruma ilgi gösterebildiklerini söyledi. İlker Akman, Z Kuşağı’nın yeteneklerinin farkındalığı için desteğe ihtiyaç duyduklarını aktararak şunları söyledi:

“Bu kuşak sabırsız ve çabuk sıkılıyor. Odaklanma sorunu yaşıyorlar. Sosyal medya ortamlarından ve fikirlerden çabuk etkilenip, fikir değiştirebiliyorlar. Severek yaptıkları işlerde sorumluluk alabiliyorlar ve anlaşıldıklarını anlamak istiyorlar. Bu kuşağa karşı ilgili olunmalı ve iyi gözlenmeli. İlgi ve yetenekleri keşfedilerek kendi hedeflerini belirlemede destek olunmalı. Mesleklerindeki kariyer imkanları hakkında bilgilendirilmeli ve sürekli değişim, gelişime açık olmaları sağlanmalı.”

Tophane Sektörel Mükemmellik Merkezi Mesleki Gelişim Koordinatörü Sinan Tosun ise 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan bahsederek, iş yaşamında pratiğe dökmenin yollarını anlattı.

NOSAB Akademi firmaların verimliliğini artıracak eğitim programları aracılığıyla, bölge temsilcileri ile bir araya gelmeye devam edecek.