Bursa’da gıda ve turizm buluşması

Burkon Turizm ve Network Fuarcılık tarafından düzenlenen BUTUR 3. Turizm Fuarı ve 4. Bursa Turizm Zirvesi ile TURFOOD 4. Gıda Fuarı’nın açılış töreni, Merinos AKKM’de yoğun katılımla gerçekleşti.

BUTUR 3. Turizm Fuarı ve 4. Bursa Turizm Zirvesi’nin açılışına, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, AK Parti Bursa milletvekili Atilla Ödünç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Bursa Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı (BTK) Murat Saraçoğlu ile siyasi parti ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuarların açılış konuşmasını Burkon Turizm ve Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker yaptı. Eker, “Bursa olarak konaklamada yüzde 90, ulaşımda yüzde 60, yiyecek-içecekte yüzde 90, gezilecek görülecek yerlerde yüzde 100 ve altyapı yatırımlarında da yüzde 40 oranındayız. Bursa’da kültür turizmini artmamız gerekiyor çünkü dünyada en çok turist çeken unsur kültür turizmi. Markalaşmamız da önemli. Bunun yanı sıra büyük altyapı yatırımlarının da yapılması gerekiyor. Büyük bir müzeye ihtiyaç var Bursa’da. Sıcak su bölgesinde TOKİ bloklarının olmaması gerekiyor. Böyle merkezi bir yere turizm ve kamu yetkilileri olarak sahip çıkıp, toplu konut bölgesi olmasını engellememiz lazım. Bölgenin yüzde 100’ünün turizm alanı olarak planlanması gerekiyor. Sesimizi daha güçlü çıkartmalıyız” diye konuştu. Burkon Turizm ve Network Fuarcılık tarafından düzenlenen BUTUR 3. Turizm Fuarı ve 4. Bursa Turizm Zirvesi’nin yanı sıra TURFOOD 4. Gıda Fuarı’nın da açılışı yapıldı.