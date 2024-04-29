AYDIN DAĞTEKİN

Vize, sadece sıradan vatandaşın değil, sanayici ve iş insanlarının da sorunu olmaya başladı. Son olarak İspanya, İtalya ve Almanya, randevuların tamamen dolduğunu gerekçe göstererek, Türkiye'de vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapatma kararı aldı. Randevu bile alamayan ve bu nedenle ekonomik kayıp da yaşadıklarını dile getiren Bursalı sanayici ve iş insanları ile üst düzey yöneticiler, sorunun kalıcı olarak çözülmesini talep ediyor.

DOSABSİAD YKB Nilüfer Çevikel

Daha fazla iş birliği ve diplomatik anlaşmalar gerekiyor

Sanayici ve iş insanlarının yurt dışına çıkışta karşılaştıkları vize sorunları, ticaretin ve taşımacılığın önemli aktörleri olarak, iş dünyası için ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu sorun, özellikle Türkiye'nin Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ülkelerden biri olmasıyla daha da belirgin hale geliyor. İhracatçılar ve lojistik firmaları, ticaretin büyümesini ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesini sağlayan önemli unsurlar olarak, vize sorunlarının etkilerini doğrudan hissediyorlar. Ticari faaliyetlerin ve iş görüşmelerinin engellenmesi, ihracatçıların rekabet gücünü azaltıyor ve uluslararası ticaretin büyümesine engel oluyor. Özellikle lojistik firmalarının taşıma süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, teslimatların gecikmesine ve ek maliyetlere yol açabiliyor. Bu sorunun kalıcı çözümü için daha fazla iş birliği ve diplomatik anlaşmalar gerekiyor. Vize sorunlarının çözülmesi, iş dünyasının uluslararası ticarette daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyacaktır.

BARSİAD YKB Arif Demirören

Ticari ilişkileri olumsuz etkiliyor, çözüm diplomaside

Pandemi ile birlikte uluslararası politikada yaşanan gelişmeler neticesince küresel düzeyde ortaya çıkan vize krizi, halen devam ediyor. 2022’de Schengen vizesine en çok başvuru yapan ülke olarak Türkiye de bu sorundan fazlaca etkilendi. Salgın dönemini atlatmamıza ve tüm diplomatik girişimlere rağmen özellikle AB ülkelerinin vize konusundaki katı tutumları ne yazık ki sürüyor. En son açıklanan verilere göre, ülkemizden Schengen vizesine başvuru yapan her 100 kişiden 15'i ret alıyor. Ticari ilişkileri olumsuz etkileyen bu konunun çözümü ise proaktif diplomasiden geçiyor. Özellikle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bu problemi çözmek üzere harekete geçtiğini biliyor, devletimiz tarafından yürütülen uluslararası girişimlerin en kısa zamanda sonuç vereceğine inanıyoruz.

MÜSİAD Bursa Şube YKB Alparslan Şenocak

Vize kolaylığı bir an evvel hayata geçmeli

Dünya çapında yaşanan pandemi sonrasında başlayan AB ülkeleri ve ABD başvurularında yaşanan vize sorunu halen devam ediyor. Dış ticaret alanı ile birlikte turizm sektörünü de yakından ilgilendiren bu problemin çözülmesi için iş dünyası örgütleri olarak yetkili mercilere yönelik girişimlerimizi sürdürüyoruz. 200’e yakın ülke ve bölgeye ihracat yapan Bursa’mız adına uluslararası ticaretin artarak devamı noktasında, diplomasinin etkin kullanımı sorunun çözümünde anahtar rolü üstleniyor. Devletimiz tarafından yakından takip edilen vize kolaylığı uygulamasının bir an evvel hayata geçirilmesi, özelikle iş insanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız açısından memnuniyet verici bir gelişme olacaktır.