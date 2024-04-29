Almanya’da 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Hannover Messe Fuarı’na katılan 4 binden fazla şirket, yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya geldi. Türkiye, katılımcı firma sayısı bakımından ev sahibi Almanya’dan sonra 3’üncü sırada yer aldı. Beş ayrı salonda, 1.800 metrekarelik alanda 81 Türk şirketi, Hannover Messe 2024’teki yerini aldı. Fuara Türkiye’den 140’ı aşkın firma da bireysel olarak iştirak ederken, Bursa’dan katılım gösteren 14 firma, sektörün gücünü temsil etti.

Hannover Messe'nin 2024 organizasyonunda makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve dijital endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketler daha yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya geldi. 4 binden fazla şirketin birleşik bir endüstriyel ekosistemi temsil edeceği fuarda otomasyon, dijitalleşme ve elektrifikasyonun iklim nötrlüğünü nasıl sağlayabileceği ortaya konuldu. Hannover Messe’de öne çıkan endüstri trendleri arasında ise yapay zeka, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0 ve Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücreleri oldu.

İhracata odaklandık

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB Yrd.

Yavuzlar Dişli olarak 27 yıllık dişli üretimindeki tecrübemizin yanı sıra YDS Technology markamızla sert malzeme kesim makine imalatı gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı ihracat açısından oldukça verimli geçti. Bu dönemde ihracat kilogram değerimiz 14 euro seviyelerine ulaştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise yurt dışında bizi ilgilendiren tüm fuarlara katılmamız. Firmamız açısından ihracatımıza katkı sağlayacak şekilde verimli ve güzel bir fuar geçirdik. Ülkemizden yaklaşık 150 katılımcının ve şehrimiz Bursa’dan 14 firmanın katıldığı Hannover Messe fuarı bu yıl önceki yıllara göre çok daha sakin geçti. 1200 ‘e yakın Çin’li firmanın katıldığı fuarda Çin’in baskın gücü hissedildi. Ziyaretçi sayısının az olmasına rağmen her yıl katılımın gerçekleşeceği bir fuar olarak görmekteyiz. Diğer bir gözlemimiz ise hem ülkemiz vatandaşlarına hem de Arap coğrafyasından gelenlere Almanya’nın vize vermeyi zorlaştırdığı şeklinde oldu. Vize alamadığı için birçok firmadan ziyaretçiler gelemedi ülkemizden. Ayrıca fuarda yapay zeka, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0 ve Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücrelerinin ön plana çıktığını gözlemledik.

Hedef müşterilerimizle bir araya geldik

Bahadır Kılınç

RAPIER Automotive Genel Müdürü

Hannover Messe, üretim endüstrisinin nabzının attığı, yeni üretim teknolojilerinin sergilendiği amiral gemisi bir fuar. Bu fuarda pandemi dönemi öncesinde katılım sağlayan firmalardan biri olarak üç senelik bir aranın ardından RAPIER Automotive olarak tekrar katılım sağladık.

Ağırlıklı olarak otomotiv sanayinde talaşlı imalat bağlantı parçaları, boru&profil lazer kesim ve boru büküm üretim yetkinliklerinin yanı sıra seri üretime 2024 ikinci yarı itibariyle başlayacağımız soğuk dövme üretim teknolojisi yatırımını da değerli işbirlikçilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Hannover Messe fuarının geri dönüşlerini kısa ve orta vadede alabileceğimizi ummakla birlikte, Hannover Messe gibi ziyaretçi profilinin büyük çoğunlukla hedef müşterilerin olduğu, üretim endüstrisinin bel kemiği fuarlarda bulunmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim.

Başarılı ve verimli bir fuar geçirdik

Damla Özlem Acar

OK-LAS Okyanus Lastik Mali İşler Yöneticisi

Hannover Messe 2024 fuarı, az katılımcı sayısına rağmen bizler için başarılı ve verimli geçti. Standımıza gelen ziyaretçilerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile potansiyel müşterilerle etkili iletişim kurma şansını yakaladık. Ayrıca, diğer sektör temsilcileri ile yapılan networking faaliyetleri, işbirliği olanaklarını artırdı. Hannover Messe, sektörel gelişmeleri yakından takip etme ve yeni trendleri keşfetme konusunda bizim için kritik bir platformdur. Az katılımcıya rağmen, etkinliğin niteliği ve içeriği bizi memnun etti. Özellikle, endüstriyel inovasyon ve teknolojik gelişmelerin sergilendiği alanlarda yapılan sunumlar ve paneller, bizim için oldukça değerliydi.

Hannover Messe Fuarı’na katılan Bursa firmaları

BV Hortum

Emko

Figabara

Hid-Tek

Paktermo

Dorukmak

Elsan Kauçuk

Kavses

Kometyay

Kuzu Flex

Kamak Rekor Makine

Ok-Las

Rapier Otomotiv

Yavuzlar Dişli