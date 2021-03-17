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Merkezden kritik faiz kararı
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Merkezden kritik faiz kararı
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı
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Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı
Fed faizi sabit tuttu
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Fed faizi sabit tuttu
Turizmde yüzde 100 artış bekleniyor
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Turizmde yüzde 100 artış bekleniyor
Osmangazi'de bir hafta (8 - 14 Mart)
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Osmangazi'de bir hafta (8 - 14 Mart)
Karaca ailesinin acı günü
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Karaca ailesinin acı günü
Reform eylem programı haftaya açıklanacak
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Reform eylem programı haftaya açıklanacak
TCMB'den 34,5 milyar TL kar
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TCMB'den 34,5 milyar TL kar
'Yılın Otomobi'ne 27 aday
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'Yılın Otomobi'ne 27 aday
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
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Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
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