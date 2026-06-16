Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen BTÜ Konuşmaları Özel Bölümü’nün konuğu, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile onurlandırılan dünyaca ünlü hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda “İlim ve Sanat” başlıklı konuşmasını yapan Fuat Başar, sanat yolculuğunu anlattı. Sanat ve bilim ilişkisine değinen Başar, yıllar boyunca sanatın bilimsel yönünü araştırmaya gayret ettiğini söyledi.

“Hazır bilgi yerine üretmelisiniz”

Sanatın yalnızca yetenekle değil bilgiyle de gelişebileceğini vurgulayan Başar, “Fizik, kimya gibi bilimin birçok alanını bilmek zorundasınız ki sanatta başarılı olasınız. Belki de bugün söyleyeceğim en önemli cümle şu; ilimde ilerlemediyseniz sanatta da ilerleyemiyorsunuz. İlimle sanat ayrı şeyler değildir. İkisinin de sağlam bir temele dayanması gerekir” dedi.

Bilimsel üretimin önemine dikkat çeken Başar, hazır bilgiyi tüketmek yerine yeni bilgi üretmenin gerekliliğini anlattı. Gençlere laboratuvarlarda çalışmaları, araştırmaları ve akıllarına gelen fikirleri mutlaka not etmeleri tavsiyesinde bulunan Başar, “Bilim ezberle ilerlemez. Çalışarak, sorgulayarak ve üreterek gelişir. Size en basit gelen düşünceyi bile not edin. Çünkü bilim tarihinde birçok önemli gelişme, başlangıçta imkânsız görünen fikirlerden doğmuştur” diye konuştu.