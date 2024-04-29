Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım, bölgelerindeki firmaların temsilcilerine yönelik bilgi paylaşımlarına devam ederken, bir yandan da organize sanayi bölgelerindeki idari ve teknik hizmetleri sürdürdüklerini söyledi. Yeşil OSB olma yolundaki girişimlerinde sona yaklaştıklarını hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Yeşil OSB çalışmaları son aşamada

“Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Bursa OSB olarak Yeşil OSB belgelendirme denetimini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. İşte bu aşamada, sürdürülebilir üretim döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilişkisi, tasarım ve malzeme seçimlerinde döngüsellik, imalat süreçlerinde kaynak verimliliği, tedarik zincirlerinin sürdürülebilirlik açısından önemi gibi konular öne çıkmaktadır.”

‘Sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi’ konusunda bilgiler veren DCUBE Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Tic. A.Ş Firma Yetkilisi Gülcan Ergün de, sürdürülebilirlik konusundan ülkemizde yalnızca ekonomik manada anlaşıldığını söyledi. Sürdürülebilirliği üretim yaparken ekolojik dengeyi koruyarak, gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma çabalarını geri plana itmeden çalışmak olarak tanımlayan Ergün, “Doğal kaynakların hızla tükendiği, nüfusun arttığı ve şehirlerin büyüdüğü günümüzde bu önlemler sınırlı kaynaklarımızı verimli kullanmamızı sağlayacaktır” dedi.

Program daha sonra Gülcan Ergün’ün ‘Tasarım ve malzeme seçimlerinde döngüsellik, imalat süreçlerinde kaynak verimliliği, tedarik zincirinin sürdürülebilirlik açısından önemi” konulu sunumları ile devam etti.