Bigworks Creative Strategy Başkanı Can Emir, “Satış aklı, sürdürülebilirlik, stratejik katma değerli satış süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması ile işletmenin bütün departmanlarının satış bakış açısıyla yönetilip gelişimi ve kar odaklı olmasıdır” dedi. Emir, satış aklına yönelik faaliyetlerin odağında insan, insan davranışları, algı ve karar olduğunu belirtirken, “Bir mal ve hizmet satışa sunulurken kim, neden, nereden ve nasıl alır sorularının cevapları önemlidir” şeklinde konuştu.

Cobus İş Geliştirme Kurucusu Kemal Sakin de, “Finansal akılda, aktif, pasif, gelir, gider ve nakit akışı altı kritik kelimedir. Bilhassa nakit akışı insan vücuduna kan akışı gibidir. Tabii ki satış tutarının zamanında tahsilatı ise en kritik noktadır” dedi.