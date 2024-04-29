Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürü M. Latif Deniz, işletmeleri ‘yıllık işletme cetveli’ni elektronik ortamda vermeleri konusunda uyardı. Deniz, konuyla ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 5. maddesi gereği, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde;1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresli “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda vermeleri zorunludur. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz binüç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri, cezai işleme maruz kalmamaları açısından önem arz etmektedir.”