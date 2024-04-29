DOSAB Yönetimi, özellikle sabah ve akşam mesai saatlerinde bölge içinde en büyük cadde olan Mustafa Karaer Caddesi'nde yaşanan yoğunluğu hafifletmek için kavşak ve bölünmüş yol projesi yaptı ve UKOME'den de onay aldı. İki etap halinde hayata geçirilecek bu projede ilk etap çalışmalarına başlandı. İlk etapta Mustafa Karaer Caddesi'nin üzerinde yer alan bölgenin doğu girişinde kavşak ve yol düzenlemesi yapılacak. Mustafa Karaer Caddesi Projesi'nin iki etabı, bu yıl içinde tamamlanacak. Aynı zamanda DOSAB'ın güney doğu kısmından bölgeye girişi sağlayan Kasımpatı Sokak'ta da genişletme çalışmalarına start verildi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, otoyol bağlantısından maksimum faydanın sağlanması ve bölge içi ulaşımın rahatlaması için yapmaları gereken yatırımların projelerini daha önceden hazırladıklarını, yatırımları etaplar halinde tamamlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz, ana caddemiz olan Mustafa Karaer Caddesi'nde DOSAB olarak yatırımımızı tamamlayacağız. Bölgemiz ve Demirtaş arasındaki sınır olan Yıldız Sokak'tan otoyola ulaşımın bölünmüş yol olarak üç şeritli gidiş ve üç şeritli geliş yönünde olan projesi de hazır ve UKOME onayı var. Bu projeyi Büyükşehir Belediyemiz ile temas ederek kısa sürede hayata geçirmek için çaba göstereceğiz."