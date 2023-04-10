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Bursa Vizyonu çalışması Aktaş’a sunuldu

İş Dünyası 10.04.2023, 23:12
Bursa Vizyonu çalışması Aktaş’a sunuldu

Bursa Sana­yici ve İşin­sanları Derneği (BUSİAD), bir süre önce ka­muoyuyla pay­laştığı, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa, Bursa Vizyonu” raporunu Bursa Büyükşehir Bele­diye Başkanı Ali­nur Aktaş’a sundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Aktaş, ça­lışmanın şehir adına bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Lakin bu teorik çalışmayı pratiğe dök­mek gerek. Bu bilgileri hayata geçirmezsek gele­cekte çok ah vah ederiz. Bursa’da bazı şeyleri çok net ifade etmek gerek. Sanayi, tarım ve turizm Bursa’nın gerçeği. Bunla ilgili herkesin yüreği birlikte çarparsa çözüm olur” dedi.

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