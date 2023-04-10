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Bursa Vizyonu çalışması Aktaş’a sunuldu
İş Dünyası 10.04.2023, 23:12
Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa, Bursa Vizyonu” raporunu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sundu.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Aktaş, çalışmanın şehir adına bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Lakin bu teorik çalışmayı pratiğe dökmek gerek. Bu bilgileri hayata geçirmezsek gelecekte çok ah vah ederiz. Bursa’da bazı şeyleri çok net ifade etmek gerek. Sanayi, tarım ve turizm Bursa’nın gerçeği. Bunla ilgili herkesin yüreği birlikte çarparsa çözüm olur” dedi.
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