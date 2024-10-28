Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nin (BUMİAD) geleneksel hale getirdiği 8. Cumhuriyet Ödülleri Töreni, görkemli bir programla gerçekleştirildi.

Türk Tarihçi, Akademisyen, Yazar, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile emekli tuğgeneral, yazar ve tarihçi Dr. Naim Babüroğlu’na BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu’na (BUSADER) BUMİAD Eğitim Ödülü, Öğretmen Ayşe Şahin’e de BUMİAD Özel Ödülü verildi.

Törende BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, törende salonu ayağa kaldırarak “Andımız”ı okuttu.

Ortaylı: Türkiye bir uyanış içinde

Protokol konuşmalarının ardından söz alan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Cumhuriyetin kökleri, şanlı ve güçlü bir tarihe dayanır. Cumhuriyeti kuran da işte bu mayadır. Tarihsiz, kesintisiz ilerleyen bir süreçtir. Osmanlı’nın Cumhuriyet’e dönüşümü de aynı şekilde olmuştur. O, Türkler’in imparatorluğuydu, bu da Türkler’in Cumhuriyetidir. Bugünlerde bir duraklama olabilir, bu mühim değil. Bunlar artçıdır, çünkü bu memleketin gelişme potansiyeli yüksektir. Bunun böyle olduğunu bilmek lazım. Türkiye bir uyanış içindedir. Memleketimizi, vatanımızı sevelim cumhuriyetimize sahip çıkalım” diye konuştu.

Ödül töreninden sonra tüm salon şarkılara ve marşlara eşlik ederek, geleneksel hale getirilen kutlama pastası da kesildi.