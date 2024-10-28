Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) çatısı altında buluşan iş dünyası dernekleri, Cumhuriyetin 101. yıldönümünü görkemli bir programla birlikte kutladı. MARSİFED’in düzenlediği program Bursa, İstanbul ve Eskişehir’deki 12 federasyon üyesi derneğin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Podyum Davet’te yapılan geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile MARSİFED bünyesindeki derneklerin yöneticileri ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Bozbey’e “Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü” MARSİFED Başkanı Osman Akın tarafından takdim edildi. Vals gösterisi ve zeybek gösterisinin de yapıldığı program, sanatçı Dilek Türkkan’ın sahne almasıyla son buldu.

Editör: DİLEK ATLI