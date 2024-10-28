İlki 25 Mayıs’ta yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Kültürlü Çocuk Festivali’nin ikincisinde de, çocuklar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 1500 kişi festivalin tadını çıkardı. Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Kültür Çocuk Festivali” programında çocuklar, şehrin eğlence kültürünü çeşitli aktivitelerle doyasıya yaşadılar. Gün boyu süren sanat, bilim ve oyun atölyelerinin de yer aldığı festivalde çocuklar öğrenirken eğlendiler.

Bilim, sanat, oyun temalı atölye çalışmaları, neşeli yüzler gibi eğlenceli aktiviteler yapıldığı festivalde aynı zamanda ‘Ömür Abla ile Sahne Senin’, ‘Balon Karnavalı’, ‘Onur Erol Çocuk Şarkıları Konseri’ ve çocukların sevgilisi ‘Rafadan Tayfa Müzikali’ gibi eğlenceli ve eğitici gösteriler ailelere unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği ‘Çizgi Kukla Tiyatrosu’ ve ‘Seher Kander’le Masal Saati’yle taçlanan festival, çocuklar ve aileleri için güzel anılarla süsledikleri, unutulmaz bir aktivite oldu.