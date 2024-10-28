Uludağ Koleji öğrencileri, sürdürmüş oldukları bu projede Cumhuriyete dair kaleme aldığı notlar, geleceğe yazılmış samimi mektuplar ve Cumhuriyetimize özgü sembolik eşyaları kapsüle yerleştirerek geleceğe umut ekti!

Uludağ Koleji eğitim kadrosunun ve öğrencilerinin günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarıyla başlayan program duygu dolu dakikalara sahne oldu. Tören açılış konuşmasında; “25 yıl sonra Kapsül açıldığında Türkiye, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin de ötesine geçmiş, eğitimde, bilimde ve sanatta daha da ileriye gitmiş bir ülke olarak varlığını sürdürecektir. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken geleceğe bıraktığımız bu emanet, kararlılığımızın ve geleceğe olan inancımızın simgesi olarak burada duracak.” mesajıyla Uludağ Koleji öğrencileri yarınlara bu kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı.

Bu tören vesilesiyle, tam 25 yıl sonra, Cumhuriyetimizin 125. yılında açılmak üzere bir zaman kapsülü hazırlayan Uludağ Koleji öğrencileri Cumhuriyetin 101. Yaşında yaşadıkları heyecanı ve geleceğe olan umutları simgeleyerek, geçmişten geleceğe bir köprü oldu.