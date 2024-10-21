‘BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşması’na Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ve Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya’nın Ankara Büyükelçileri katıldı.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Biliyoruz ki dostluk ve barış temelinde ekonomik ilişkiler bir merhaba ile başlıyor. Ekonomik ilişkiler geliştikçe adeta ülkeler arasındaki sınırlar da kalkıyor. Biz de bunun için çaba harcıyoruz” dedi.

‘BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşması’na onur konuğu olarak katılan Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi de, BALKANTÜRKSİAD tarafından düzenlenen organizasyonun Balkan ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu söyledi. Emilija Redzepi konuşmasının devamında, “Türkiye’nin bütün Balkan ülkeleri ile yakın siyasi ve ekonomik iş birliği içinde olmasından çok memnunuz. Türkiye ile Balkan ülkelerini ortak tarihimiz kültürümüz ve geleneklerimiz bağlıyor. Bu anlamda Balkan ülkelerinde faaliyette bulunan Türk yatırımcıların ekonomik iş birliğine katkıları da çok önemli. Türkiye ile Kosova arasında var olan ekonomik ilişkilere ilaveten, teknoloji, eğitim ve bilimsel çalışmaları da ayrıca önemsiyor ve bu çalışmaların artarak devam etmesini istiyoruz” dedi.