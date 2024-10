Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE-European Association for International Education) tarafından her yıl farklı bir Avrupa kentinde gerçekleştirilen EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’nın 34’ncüsü, Fransa’nın Toulouse şehrinde düzenlendi. Kurumlara yeni iş birliklerinin kapılarını açan ve uluslararası tanınırlık sağlayan konferansa, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık da katıldı. Bu kapsamda Rektör Çağlar ve Rektör Yardımcısı Uyanık, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından hem Asya hem de Avrupa’dan konferansa katılım sağlayan üniversitelerle çeşitli temaslarda bulundu.

5 gün süren programda, Norwegian University of Science and Technology Uluslararasılaşma Danışmanı Andreas Noteng ile “Erasmus Mundus” programı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. QS sırlamasında Asya’da 34’ncü sırada bulunan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ile akademik ve araştırma aktivitelerine yönelik iş birliğini başlatmak ve daha ileriye taşımak için ise “Letter of Intent” protokolü de imzalandı.