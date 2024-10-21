İki kişilik mini otomobil olarak tasarlanan P2 City, şehir içinde ihtiyaç duyulan kompakt, çevik ve kullanışlı bir ulaşım alternatifi olarak öne çıkıyor. Bu model, özellikle kalabalık şehirlerde araç kullanmanın getirdiği park ve trafik sorunlarına çözüm sunarken, düşük emisyon değerleriyle de çevre dostu bir seçenek sunuyor.

P2 City'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, maksimum 80 km/h hız kapasitesine sahip olması. Şehir içi trafiğine uyumlu bu hız, güvenli ve akıcı bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca araç, tam dolu şarjla 150 km menzil sunarak, günlük kullanım için ideal bir performans vadediyor. Elektrikli araç pazarındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyan bu özellikler, kullanıcıların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına doğrudan cevap veriyor.

P2 City’nin satış fiyatı yaklaşık 590 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, araçta sunulan teknoloji, performans ve tasarım özellikleri dikkate alındığında oldukça rekabetçi bir seviyede yer alıyor.