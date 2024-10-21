Beyçelik Gestamp, Ticaret Bakanlığı desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarının belirlendiği İnovaLİG 2024’te “İnovasyon Kaynakları” alanında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. İkincilik ödülü Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Beyçelik Gestamp Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Dr. İmren Öztürk Yılmaz’a takdim edildi.

Beyçelik Gestamp Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Dr. İmren Öztürk Yılmaz aldıkları ödül ile ilgili şunları söyledi: “İnovasyon, cesaret ister, risk sever ve özgünlük gerektirir. Beyçelik Gestamp olarak, 3 Ar-Ge Merkezi ve 1 Tasarım Merkezi olmak üzere interdisipliner yapıdaki 150 kişilik ekibimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana sanayi, KOBİ, Üniversite ve Kamu işbirlikleri ile hayata geçirdiğimiz projelerimizde, sektörde dönüşüm sağlayacak ileri malzeme teknolojileri çalışmalarımızla daha hafif, daha güvenli otomotiv gövde ve şasi parçaları üretiyor, sac metal şekillendirme ve birleştirme alanında yeni teknolojiler ve çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Önceliklerimiz ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda ürettiğimiz fikirlerimizi, ulusal ve uluslararası platformlardaki desteklerle projelendiriyoruz. Odağımızda sadece ürün geliştirme değil süreç geliştirme ve eniyilemeler bulunuyor. TÜBİTAK’ın belirlemiş olduğu “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” konuları doğrultusunda “Verimlilik” teması da ana odak noktalarımızın başında geliyor. İnovasyon kültürünü şirket içinde yeşertmek için düzenli olarak eğitimler, çalıştaylar düzenliyoruz. İç teşvik mekanizmaları ile çalışanlar tarafından oluşturulan yenilikçi/ katma değerli projelerin ve fikirlerin ödüllendirilmesini sağlıyoruz. Tüm bu bütünleşik çalışmalarımız sayesinde bugün yaklaşık 90 akademik yayınımızın yanında 40’ı aşkın patentimiz mevcut. Şirketimiz, inovasyon kaynaklarının gücünden yararlanarak, teknolojilerini daha da ileriye taşımaya devam etmeyi hedefleyecektir. Ar-Ge inovasyon ve teknoloji alanındaki yenilikçi çözümlerimizle şirketimizin sektördeki liderliğini sürdürmeye katkımız olmasından dolayı gururluyuz”.