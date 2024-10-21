Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yönelimin arttığını, bu doğrultuda Arsima Enerji’yi kurarak sektöre adım attıklarını kaydederken, “Fosil yakıtların yerini hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına bıraktığını görüyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte biz de Arsima Enerji ile bu alanda önemli adımlar attık. Güney Marmara’da 55 istasyon kurduk ve şimdi de vereceğimiz bayiliklerle tüm Türkiye’ye yayılmayı planlıyoruz” dedi.

Dağlıoğlu, Arsima Enerji’nin yüksek teknolojili araç şarj istasyonları ağını büyütmek istediklerini belirtti. Şirketin geliştirdiği yazılım altyapısı sayesinde tüm istasyonların 24 saat online takip edilebildiğini vurgulayan Dağlıoğlu, “İstasyonlarımızda kullandığımız elektriği kendi yenilenebilir enerji santrallerimizden elde ediyoruz. Bu sayede yeni nesil araçlara temiz ve yeşil enerji sağlıyoruz” dedi. Dağlıoğlu, bayilik alarak bu hızla büyüyen sektörde yatırım yapmak isteyenlere fırsat sunduklarını da ekledi.

Öte yandan Arsima Enerji, sadece şarj istasyonları ile değil, güneş enerjili otopark çözümleri ile de dikkat çekiyor. Solar Car-Port adı verilen sistemlerle temiz ve sonsuz güneş enerjisinin kullanım alanlarını genişlettiklerini belirten Dağlıoğlu, “Bu otopark sistemleri sayesinde elektrikli araçların ve diğer cihazların şarj ihtiyacı sürdürülebilir güneş enerjisinden karşılanıyor. Otoparklara yerleştirilen güneş panelleri ile farklı güç kapasitesine ve kullanım alanına sahip çözümler sunuyoruz” dedi.