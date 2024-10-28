Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda (OGTY) ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

OİB’in 2012 yılından bu yana düzenlendiği ve bu yıl 13’üncüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde “Şehir İçi Hareketlilik” teması ile gerçekleştirilen OGTY’de finalist 10 proje arasından birinci, Pomeco projesi ile İpek Tüysüzoğlu oldu. Toplamda 392 başvuru arasından birinci olan proje, 900 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

Üretim emisyonunun yüzde 8’ini oluşturan araç içi tekstil malzemelerine sürdürülebilir çözüm getiren Pomeco, nar kabuğu atıklarından elde edilen bitki bazlı ve yüksek performanslı bir deri alternatifi sunuyor. Eşsiz moleküler yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık, antibakteriyellik ve UV dayanımı gibi üstün performans özellikleri sunmasıyla öne çıkan proje, üretim sürecinde düşük su tüketimi ve yüzde 90 daha az petrol bazlı girdi kullanılarak çevresel etkileri de minimuma indiriyor.

Ödül alan diğer isimler

Yarışmada Fire-Stopper projesi ile ikinci olan Büşra Atkesen 600 bin TL, BBA VTOL projesi ile üçüncü olan Ahmet Serdar Batkan 550 bin TL, Digiforming ile dördüncü olan Aziz Karaburun 500 bin TL ve Genoride ile beşinci olan Gökhan Yağcı da 450 bin TL almaya hak kazandı. Türk otomotiv girişimcilik ekosisteminin en önemli parçasına dönüşen OGTY’de ilk beş proje 3 milyon TL nakdi ödül ve Patent Tescil Ödülü aldı.

Ayrıca İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde ilk 5'e giren girişimler, İTÜ Çekirdek Kuluçka hakkı kazanarak bir yıl boyunca büyüme ve globalleşme yolculuklarında destek sağlayacak Growth programına katılma şansı elde etti. Ek olarak Big Bang Startup Challenge Yarışmasına katılma hakkı ile otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma ayrıcalığı da yakaladı.

OİB Başkanı Çelik: Bu yılı da rekor ihracatla kapatacağız

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB’in sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlediği OGTY, bu yıl “Şehir İçi Hareketlilik” teması ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirildi. Etkinlikte “Yapay Zeka: Tasarımın Bugünü ve Geleceği” başlığı ile sanatçı Bager Akbay ve Geleceğe Bugünden Hazır Olmak başlığı ile Ongun Tan bir konuşma yaparken, Şehir İçi Ulaşımın Geleceği ve Şehir İçi Hareketlilik Sistemlerinde Regülasyonlar başlıkları ile paneller düzenlendi. OGTY’ye en çok proje gönderen üniversite ödülünü ise Bursa Uludağ Üniversitesi aldı.

Törende konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Son 18 yılda 17 kez sektörel bazda ihracat şampiyonuyuz. Tüm zorluklara rağmen 2024 yılını da yeni bir ihracat rekoru ile kapatmaya hazırlanıyor. Geçen yıl ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi. Bu yıl da yaklaşık 37 milyar dolarlık rekorla kapatacağız” dedi.

Rakamlarla OGTY*

• 5 binden fazla başvuru yapıldı.

• 129 proje ödül aldı.

• Yaklaşık 6,9 milyon TL nakdi ödül dağıtıldı.

• ⁠OİB ve İTÜ çekirdek iş birliği kapsamında desteklenen girişimlerin yüzde 60’ı şirketleşti.

• Girişimler, 1.500 kişilik istihdama ve ⁠20 milyon dolar ciroya ulaştı.

• 48 milyon dolar yatırım aldı.

• 360 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

*2012 yılından bu yana elde edilen sonuçlar.