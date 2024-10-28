PVC, alüminyum ve cam makineleri imalatı ile ön plana çıkan firma, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye yaptığı ihracatlarla dünya çapında tanınırlık kazandı. Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine de ihracat gerçekleştiren firma, küresel pazarlardaki varlığını her geçen gün güçlendiriyor.

Batimat Paris Fuarı'nda önemli iş birliklerine imza attıklarını dile getiren KSİAD Başkanı ve Sönmez Makine sahibi Hakan Söğünmez, fuarın Avrupa pazarındaki hedeflerini genişletmek için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Batimat Fuarı sayesinde Avrupa’daki yüksek yalıtım standartları ve enerji verimliliği mevzuatları hakkında önemli bilgiler edindiklerini aktan Söğünmez, "Bu bilgiler, Avrupa'da hangi ürünlerin talep edildiği ve neden tercih edildiği konusunda önemli bir perspektif kazandırdı. Fuarlar sadece satış için değil, sahadan geri bildirim alarak ürün geliştirme ve müşteri ihtiyaçlarını anlama açısından da büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda mühendislik çalışmalarımızı şekillendirerek ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Yurt dışında birçok fuara katılacak

Sönmez Makine, Batimat Fuarı'nın ardından önümüzdeki dönemde Veteco İspanya, Dubai ve Riyad fuarlarına da katılım sağlamayı planlıyor. Bu etkinlikler sayesinde hem mevcut müşteri portföyünü genişletmeyi hem de yeni iş birlikleri oluşturarak küresel pazardaki varlığını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Hakan Söğünmez, "Üretim teknolojimizi sürekli olarak geliştirme ve dünya standartlarında çözümler sunma misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.