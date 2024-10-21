Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu (GGK), TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu 4. Marmara Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Marmara Bölgesi’nde ve illerde yapılması planlanan faaliyetler ve projelerin değerlendirildiği toplantı Uludağ’da Bursa Business School’da gerçekleştirildi.

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız, girişimciliğin ekonomik büyümede önemli bir dinamik olduğunu söyledi. Bursa’da son yıllarda gerek kamunun gerekse sivil toplum kuruluşlarının girişimciliği destekleyen uygulamalarının sayısının arttığını belirten Yıldız, söz konusu uygulamaların ortak akıl anlayışı ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Marmara Bölge Temsilcisi aynı zamanda TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, “Kocaeli, Yalova ve Balıkesir’in ardından dördüncü bölge toplantımızı Bursa’da gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte oldukça uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmayı başardık. Bölgemizdeki iller proje ve faaliyetleri ile örnek gösterilen Kurullar haline geldi. Ekonomik açıdan bu zorlu süreçte ekosisteme dahil edilecek her bir girişimci çok önemli. Çünkü ülkemizi ekonomik bağımsızlığına kavuşturacak ve onu geleceğe taşıyacak olan en önemli güç girişimciliktir.” dedi. Kavşut ayrıca gelecek dönemde G3 Girişimcilik Zirvesi’nin Marmara Bölgesi’nde yapılması için girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Bursa programı kapsamında ayrıca BTSO’nun girişimcilik ekosistemine değer katan projeleri BUTEKOM, BTSO MESYEB, BUTGEM, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi, BTSO Mutfak Akademi ve GUHEM’i de ziyaret etti.