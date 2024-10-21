Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliği ile tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir tarım politikası geliştirmek hedefiyle “Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı.

Nilüfer Nikahevi’nde gerçekleştirilen ve üç gün süren çalıştayın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarım alanlarının korunması ve kooperatifçiliğin desteklenmesi için yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

Özdemir, “Kooperatifleşme modeliyle, satış güvencesi vererek, çiftçilerin üretimi doğru yapmalarını ve hatta bazı girdilerini ortak satın alma platformlarıyla daha ucuza temin etmelerini sağlayabiliriz. Arzumuz, kırsalda kooperatifler kurmak. Buna ‘hayır’ diyen bir kırsal mahalle görmedim; herkes sıcak yaklaşıyor. Ekiplerimiz bu konuda köylülerimizi desteklemeye çalışıyor. Kooperatifleşip ürünlerini bunun üzerinden pazarlamalarını, kendileri satamıyorlarsa, NİLKOOP üzerinden satın alarak onları harekete geçirmek istiyoruz. Bu potansiyel var; sadece üretmek ve ürettiğini doğru satmak gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, ayrıca gençleri tarıma teşvik etmek istediklerini, sürdürülebilir bir yaşamın tarımla mümkün olacağını belirterek, “Gençlerimize tarımın gelecekte önemli bir geçim kaynağı olabileceğini göstermek ve köylerinde kalmalarını sağlamak istiyoruz. Bu yönde önemli adımlar atacağız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Kırsal mahalleler boşalmış, ortalama çiftçi yaşı 56’ya gelmiş. Kırsal mahallelerde okullar kapatılmış, sosyal donatı alanları yok, genç insanların yaşama sevinci alabileceği herhangi bir mekan yaratmadan, gençler tarıma dönsün diyerek bu meseleyi çözebilecek miyiz?” derken; CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Sanayileşme ve plansız yapılaşma bu potansiyeli tehdit ediyor” diye konuştu.

Üniversiteler tohum ıslahını başlatmalı

Çalıştayın son gününde konuşan Gazeteci Cem Seymen de, tarım politikaları ve tohum politikası üzerine konuşma yaptı. Tarımın kalkınma için stratejik bir unsur olduğunu belirten Seymen, “Türkiye’de tarımı çözmeden hiçbir şeyi çözemeyiz. Tohum, Türkiye’de yüzde 96 oranında yerli üretiliyor. Ama yerel değil. Terminoloji farkı var. Bize ait değil. Islah çalışması yapılmalı. Tohumda tam yerelleşme gerekiyor” diye konuştu. Yurtdışında çiftçilikte babadan oğula geçen bir bilgi aktarımı olduğunu ifade eden Seymen, Türkiye’de bir kuşaktan sonra çiftçiliğin yapılmadığını söyledi.

Tarım yazarı-gazeteci Ali Ekber Yıldırım ise, tarımda bu yılın çok zor geçtiğini vurgulayarak, “Çiftçi hangi ürünü ekse maalesef zarar etti” dedi. Konuşmasında tarımın hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getiren Yıldırım, “Tarım, 10 bin yıldır devam ediyor. Tarımda mutlaka çıkış yolu olacak. Türkiye’nin her şeye rağmen umudu tarımda. Sıkıntılarımız olabilir. Ama bunları aşarak, tarımdan zenginlik üretebileceğimize her zaman inandım” dedi.

Ortak akıl masasından öneriler

3 gün süren çalıştayda ortak akıl masa çalışmaları ile belirlenen temalar üzerinden tartışmalar yürütülerek, öneriler geliştirildi. Çalıştayın son gününde ise çıkan çözüm önerileri dinleyicilerle paylaşıldı. Çeşitli alanlarda uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu çalışanlarının bulunduğu 10 ayrı masadan bir temsilci sonuç sunumlarını anlattı.

Doç. Dr. Ertan Güneş “Sürdürülebilir gıda sistemleri” konusunda sunum yaparken, Prof. Dr. Hasan Vural “Tarımsal üretimin planlanması ve kooperatiflerin rolü, sözleşmeli üretim” konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İsmet Türkmen, “Sürdürülebilir hayvancılık-(Büyükbaş ve küçükbaş)”, Prof. Dr. Levent Aydın, “Sürdürülebilir hayvancılık (Arıcılık)”, Prof. Dr. Ümran Ertürk, “Sürdürülebilir bitkisel üretim”, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy “Tarımsal alanların korunması”, Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu ise “Sürdürülebilir pazar ve ekonomik model oluşturma” konularını ele aldılar.

Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu sunumunda, “Tarımsal sigorta, iklim değişikliği ve risk yönetimi”ni anlatırken, Fikret Gizir de, “Kırsal kalkınma ve çiftçi destekleri”ni gündeme taşıdı. Prof. Dr. Selçuk Arslan ise “Tarımsal inovasyon ve dijitalleşme” konusunda açıklamalarda bulundu.