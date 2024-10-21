Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile İstanbul Beykoz Üniversitesi arasında “İş Birliği İyi Niyet Protokolü” imzalandı. Sanayi ve akademiyi bir araya getirerek eğitim ve istihdam alanında önemli fırsatlar sunmayı hedefleyen protokol, DOSABSİAD üyesi sanayi kuruluşlarıyla üniversite öğrencileri arasındaki etkileşimi artırarak, nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacak projeleri içeriyor.

İmza törenine, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güzeldağ, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, Genel Sekreter Yardımcısı Göktuğ Özmen, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü İsmail Şakcı da katıldı.

Sanayi ve eğitim kurumları arasında sinerji yaratmanın önemini vurgulayan Nilüfer Çevikel, “Beykoz Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği, sanayimizin nitelikli iş gücüne ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım. Üniversitenin yenilikçi ve uygulamaya dayalı eğitim anlayışı, iş dünyamızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde donanımlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Bu sayede hem öğrenciler hem de sanayi kuruluşları kazanacak.” dedi.

Rektör Küntay

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay da, “Bu iş birliği, üniversitelerin sanayiyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğine dair inancımızın bir yansımasıdır. Çünkü bilgi dört duvarla sınırlı değildir; bilginin gerçek dünyadaki uygulama alanları vardır. Sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı bireyler yetiştirmek bizim sorumluluğumuzdur.” dedi.