BİMED Başkan Yardımcısı Emre Balıca moderatörlüğündeki programda, Ekonomist Yazar Atilla Yeşilada, Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, Ekonomist TV Programcısı Özlem Derici Şengül, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Halis Ertürk, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ve Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü’nden Doç. Dr. Derya Hekim konuşmacı olarak yer aldı.

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, ekonomide zor dönemler yaşandığını söyleyerek, önemli mesajlar verdi. Papatya, şunları kaydetti:

“Bilinmezliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bırakın altı ay, üç ay, bir ay, hatta bir hafta sonrayı net olarak görebilmeyi, yarının bile nasıl olacağına ilişkin bir öngörümüz olamıyor. Gelişmiş ülkeler, krizi aşmak için doğru adımlar atarken, ne yazık ki yapılan ekonomik hatalar bizi dünyadan negatif olarak ayrıştırmıştır” dedi. Enflasyonla mücadele için her kesimin emek verdiğini ifade eden Papatya, özel sektörün üzerine düşeni yaptığını, kamu kesiminin de gereken fedakarlıklarda bulunması gerektiğini söyledi. Başkan Tolga Papatya, “Tüm sektörlere yayılmış bir yavaşlama söz konusu. Firmalar küçülmeye, üretimlerini düşürmeye, istihdamlarını azaltmaya başladı. Bunun sonucu olarak kapanan işyerlerinin sayısı ile birlikte konkordatolar da arttı. Unutulmamalıdır ki, üretim olmazsa ülke de kaybeder. Artık yenilik bazlı ürünler için yatırım ve ihracat çekişli bir büyüme dönemine girmemiz gerekiyor. Kısa vadeli öncelikleri değil, orta ve uzun vadeli gereklilikleri karşılayacak bir programa ihtiyacımız var.”