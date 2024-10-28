AYDIN DAĞTEKİN

'Daha büyük hedeflere' sloganıyla yürütülecek 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, tanıtım programında anlatıldı. Rektör Yardımcısı ve 50. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Çiftçi, “Yıl boyunca onlarca programa ev sahipliği yapacağız” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da konuşmasında, “Üniversitemiz artık 50 yaşında. Kurumumuzu yarım asırlık bir bilgi çınarı olarak görüyoruz. Olgun üniversiteler arasında yer almaktayız. Türkiye'nin araştırma kapasitesi olmak üzere düşünsel, sanatsal dünyasına katkılar veren bir konumdan bahsediyoruz" diye konuştu. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldıklarına da vurgu Yılmaz, sıralamada yukarılara çıkabilmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Üniversitenin bugüne kadar 300 binden fazla mezun verdiğine dikkati çeken Rektör Yılmaz, mezunların birbirinden farklı sektörlerde önemli konumlara geldiğini söyledi. Kampüste yapımı devam eden projelere de değinen Yılmaz, “Kadın ve Çocuk Hastanesi ile Merkezi Dersliklerimizin inşaatlarını kendi bütçemizden sürdürüyoruz. Bunların dışında Organ Nakil Merkezimiz, Diş Hekimliği Binamız ve İleri Teknoloji Laboratuvarımızın da inşaatlarını hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapıyoruz” bilgisini aktardı.

Akıllı kampüs çalışmaları

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akıllı kampüs uygulamasına dair bilgiler de paylaştı. Vatandaşın sağlık hizmeti aldığı birimler dışında kalan alanlara kontrollü geçiş getirmek istediklerini aktaran Yılmaz, “Kısa bir dönemde akıllı kampüs adıyla bir uygulamaya başlayacağız. Tıp fakültesi ve Görükle giriş çıkış kısmının serbest olduğu ama fakülteler kısmında kontrollü girişlerin olduğu bir sistem geliştiriyoruz. Kampüs içerisinde yurtlarımız var ve zaman zaman olumsuz görüntülere şahit oluyoruz. Kampüsün genel güvenliği bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Bu konuda çok ciddi planlamalar yaptık. Projeler hazırladık. Yakın zamanda bu projeleri tamamlayacak ve kampüsümüzü çok daha güvenli bir konuma getirmek için çalışmalarımızı başlatacağız” açıklamasında bulundu.