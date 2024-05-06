Pastacılık, unlu mamüller ve HORECA sektöründen çok sayıda firma ve gıda ekipmanları üreticileri ile ziyaretçilerin bir araya geldiği fuarda, İnoksan’ın Türkiye’de yerli olarak üretilen ilk kombi fırını olan İnosmart ve diğer yenilikçi ürünleri ziyaretçilerden tam not aldı. Dünyada 5 kıtada mutfakları profesyonel kaliteyle buluşturan İnoksan, kullanıcı dostu pratik arayüzü ve tek tuşla 5 farklı pişirim modu sayesinde mükemmel performans sunan aynı zamanda ecosmart konseptiyle bütçe dostu olan İnosmart fırını, fuar süresinde yoğun ilgi gördü. Fuar süresince çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan İnoksan; deneyimli şeflerin İnosmart’la hazırladığı eşsiz tatları, tarım, gıda ve geleceğin gıdaları uzmanı olan Mine Ataman’ın kuşaklar arası tat transferi sunumu ve lezzet dolu etkinlikleriyle büyük beğeni topladı.

Varlık: Başarılı bir fuar geçirdik

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “İnoksan olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sektörel fuarlara katılıyoruz. Bu sayede ürünlerimizi tanıtma ve sektörümüzdeki yeni gelişmeleri yerinde takip etme imkanı bulurken, aynı zamanda ihracat ağımızı genişletmek üzere görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. Sektörün önemli fuarlarından biri olan Ibaktech’te, İnoksan olarak ziyaretçi sayısı yüksek, başarılı bir fuar geçirdik” dedi.