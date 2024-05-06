Otomotiv yan sanayisinde 44 yıllık tecrübesiyle Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sektöründe fark yaratacak işler yapan Ünver Group, Yaşlılara Saygı Haftası'nı anlamlı kılmak için de çalışmalar yürütüyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Ünver Group olarak, yaşlılarımıza duyduğumuz derin sevgi ve saygıyı ifade etmek amacıyla Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdik. Bu özel günde, yaşlılarımızla birlikte olmak ve onlarla güzel anılar paylaşmak büyük bir mutluluktu” denildi.