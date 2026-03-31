Yeni dönemde İNOKSAN; yalın yönetim, finansal disiplin ve dijitalleşme yatırımlarını odağına alarak daha verimli ve rekabetçi bir yapı kurmayı hedefliyor. 2026 stratejisinde ise belirli ürün gruplarına yoğunlaşarak Ar-Ge’den üretime kadar tüm süreçlerde derinleşme planlanıyor. Şirket, bu yaklaşımıyla global pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Görkem Varlık: “Sektörde yön belirleyen bir marka olmak istiyoruz”

CEO Görkem Varlık, hedeflerinin sadece büyümek olmadığını vurgulayarak, sürdürülebilir kârlılık sağlayan ve sektöre yön veren bir marka yapısı oluşturmak istediklerini ifade etti. Varlık, bu dönüşümün sadece organizasyonel değil, aynı zamanda kurum kültürünü de kapsadığını belirtti. İnsan kaynağını stratejik bir unsur olarak gören İNOKSAN, eğitim programları ve performans odaklı sistemlerle çalışan yetkinliğini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda müşteri deneyimini geliştirmek amacıyla proje bazlı üretim, satış sonrası hizmetler ve teknik servis altyapısı güçlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik ve ihracat odağı

Şirketin öncelikleri arasında enerji verimli ürünler geliştirmek, çevre dostu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak ve karbon ayak izini azaltmak yer alıyor. İhracatta ise daha seçici bir büyüme stratejisi izlenerek mevcut pazarlarda derinleşme ve marka bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. 45 yıllık deneyimini geleceğe taşıyan İNOKSAN, dönüşüm odaklı yeni stratejisiyle hem Türkiye’de hem de küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.