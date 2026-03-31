Anaokulundan lise seviyesine kadar eğitim veren okul, butik sınıf anlayışıyla öğrencilerine birebir ilgi imkânı sunuyor. Sınıfların 18 kişiyle sınırlandırıldığı sistemde, üniversite hazırlık sürecinde ise daha küçük gruplarla özel destek sağlanıyor. Uludağ Koleji, yabancı dili yalnızca ders olarak değil, yaşamın bir parçası olarak ele alıyor. Sınıflarda Türkçe ve İngilizce öğretmenlerinin birlikte yer aldığı model sayesinde öğrenciler dili aktif şekilde kullanma fırsatı buluyor.

Uluslararası diploma fırsatı

Okulun sunduğu çift diploma programı ile öğrenciler, Türkiye diplomasının yanı sıra ABD’den de lise diploması alabiliyor. Bu sayede uluslararası üniversitelere başvuruda önemli avantaj elde ediliyor.

Donanımlı ve doğayla iç içe kampüs

Geniş yeşil alanlara sahip kampüste spor alanları, atölyeler ve uygulama alanlarıyla öğrencilerin hem akademik hem sosyal gelişimi destekleniyor.

Yeni nesil eğitim yaklaşımı

Analitik düşünme, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeye odaklanan “yeni nesil dersler” ile öğrencilerin çok yönlü gelişimi hedefleniyor. Uludağ Koleji, yarım asrı aşan deneyimi, uluslararası vizyonu ve öğrenci odaklı eğitim modeliyle Bursa’da öncü eğitim kurumları arasında yer almayı sürdürüyor.