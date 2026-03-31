Ermaksan, yapay zekâ, robotik otomasyon ve Endüstri 4.0 uygulamalarıyla üretim verimliliğini artırıyor. Geliştirdiği yeni nesil makineler, akıllı sensörler ve dijital sistemlerle desteklenerek müşterilere entegre üretim çözümleri sunuyor. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, şirketin odağında yüksek katma değerli teknoloji üretiminin bulunduğunu belirterek, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temelli çözümlerle fark yarattıklarını ifade etti.

Yeni yatırımlar ve büyüme planı

2025 yılını istikrarlı bir performansla tamamlayan şirket, 2026’da daha seçici ve teknoloji odaklı bir büyüme hedefliyor. Yeni nesil lazer sistemleri, metal 3D yazıcılar ve savunma sanayi projeleri bu süreçte öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Stratejik yatırımlarla büyüyor

2026 yılına ilişkin planlamalara da değinen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, Ermaksan’ın daha dengeli ve seçici bir büyüme stratejisi izleyeceğini belirtti. Özkayan, “Önümüzdeki dönem; dijitalleşme yatırımlarının hızlandığı, yeni nesil lazer ve büküm teknolojilerinin pazarda daha geniş yer bulduğu bir süreç olacak. Metal 3D yazıcı çözümlerimizin de farklı sektörlerde daha yaygın kullanıldığını göreceğiz” dedi. Savunma sanayine yönelik yüksek güçlü lazerler ve deniz topu projelerinde ihracat odaklı iş birliklerine yönelik temasların sürdüğünü ifade eden Özkayan, küresel pazarlarda Ermaksan markasının etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

TEKNOSAB’da 100 bin metrekarelik yeni fabrika

Ermaksan’ın gelecek vizyonunun merkezinde stratejik yatırımlar yer alıyor. TEKNOSAB’da hayata geçirilmesi planlanan 100 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesi ve ileri teknoloji odaklı yetkinliklerin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Yeni tesis; lazer teknolojileri, sac işleme sistemleri, eklemeli imalat ve savunma sanayi projeleri için güçlü bir altyapı sunacak şekilde kurgulanıyor.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı

Sürdürülebilirliği iş stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Özkayan, “Enerji verimliliği yüksek teknolojiler geliştirerek hem kendi üretim süreçlerimizde hem de müşterilerimizin operasyonlarında çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

ERMAKSAN, STOM-TOOL 2026’da Yenilikçi Teknolojilerini Sergiledi

ERMAKSAN, Polonya’da düzenlenen STOM-TOOL 2026 Fuarı’nda fiber lazer kesim, abkant ve robotik büküm teknolojileriyle Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirdi. ERMAKSAN, STOM-TOOL 2026’da sergilediği sac işleme ve otomasyon çözümleriyle uluslararası pazardaki konumunu pekiştirdi. Katılım, markanın küresel büyüme ve teknoloji odaklı üretim vizyonunu destekledi. 24–27 Mart 2026 tarihlerinde Kielce’de düzenlenen fuarda ERMAKSAN, yüksek hassasiyet ve verimlilik odaklı çözümlerini tanıttı. THUNDERBIRD serisi fiber lazer kesim makineleri, düşük işletme maliyeti ve yüksek kesim kalitesiyle öne çıktı. Yüksek hassasiyetli abkant presler, gelişmiş CNC kontrol altyapısıyla üretimde verimlilik sağladı. Robotik abkant sistemleri ise büküm süreçlerini otomatikleştirerek iş gücü verimliliğini artırdı.