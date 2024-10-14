Küresel ticaretin dinamikleri her geçen gün değişirken, markaların yurtdışında tescil edilmesi artık bir zorunluluk haline geldi. Ancak, bu süreç genellikle Türk Lirası’nın da değer kaybetmesi ile yüksek maliyetler doğuruyor. İhracatçılar Birliği, Türk iş insanlarına bu zorlukların üstesinden gelmeleri için önemli destekler sunuyor.

İhracatçılar birliği, yurtdışına yapılan tüm marka başvuru maliyetlerini destekliyor. Maliyetlerin yaklaşık yüzde 50’si geri alınabiliyor. Hedef ülkeler kapsamındaysa, bu oran daha da artıyor.

Destek, hem yurt dışı harç bedellerini hem de çalışılan vekil firmanın hizmet bedelini kapsamına alıyor. Daha önceki dönemlerde sadece harç bedeline destek verilirken şimdi danışmanlık ücretlerine de desteğin verilmesi, firmalar için başvuruları çok avantajlı hale getirdi.

Ayrıca yurt dışında yapılan pazar araştırmaları, markanın bilinirliğini arttırmaya yönelik verilen danışmanlık hizmetleri maliyetlerini de karşılıyor.

Bu destekten yararlanabilmek için ihracatçılar birliği üyesi olmak ve Türkiye’de marka tescilinin olması zorunluluğu var. Türkiye’de tescilli markanın yurt dışı maliyetini karşılıyor.

Desteklerden faydalanabilmek için belirli sektör kısıtlamaları bulunmamaktadır; tüm sektörlerdeki işletmeler bu destekten yararlanabilir.

Tüm devlet desteklerinde olduğu gibi bu destekte de önce ödemeler yapılıyor, yapılan ödemelerin geri ödemesi yapılıyor. Faturaların kesilmiş ve ödemelerin yapılarak bankadan dekontların onaylanmış olması gerekiyor. Doğru başvuru yapılıp, tüm şartlar sağlandığında ödeme kısa sürede hesaba aktarılıyor. Yine dikkat edilmesi gereken konulardan biri; eğer vergi veya SGK borcunuz varsa önce bu borçlar ödeniyor. Kalan bedel eğer kalmışsa, o hesabınıza yatıyor.

Önceki yıllarda KOSGEB tarafından da verilen bu destek 10 bin TL gibi komik rakamları ödüyordu. Bu sene itibari ile de KOSGEB ayağı tamamen kaldırıldı. Prosedürün daha rahat ve pratik olduğu, ödemenin daha hızlı geldiği bu sistem çok daha avantajlı.

Yine şunu da hatırlatmak isterim, başvuru yapıldıktan sonra 6 içerisinde destek için başvuru yapmak gerekiyor. İyi haftalar.