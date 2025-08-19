Bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB'si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu, sağlık turizminde de büyüyor. Nilüfer’de faaliyete geçecek üçüncü hastanesinin inşaatına başlayan, kalite çalışmaları kapsamında sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlayan kurumlara verilen Joint Commission International (JCI) belgesini almaya hak kazanan Özel Bursa Hayat Hastanesi, sağlık turizminde de Bursa’ya öncülük ediyor. Sağlık turizmi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Hayat Hastanesi, bu kapsamda Kosova’nın başkenti Priştine’de bir irtibat ofisi açtı.

ÖZKUL : “KOSOVALILAR TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNE GÜVENLE ULAŞACAK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, irtibat ofisiyle, köklü tarihi bağları bulunan iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirecek bir adım attıklarını kaydederek, “Kosova’da açtığımız bu irtibat ofisiyle, yalnızca sağlık hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağız” dedi. Konuşmasında Hayat Sağlık Grubu’nun kuruluşundan bugüne sergilediği başarılı performansı katılımcılara aktaran Uzm. Dr. Özkul, şöyle konuştu: “Bugün burada, bu başarılarımızı sınır ötesine taşımanın ilk adımını atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kosova ofisimiz; hasta bilgilendirme, sağlık danışmanlığı ve tedavi organizasyonu gibi alanlarda rehberlik sağlayacak; kardeşlerimize Türkiye’deki sağlık hizmetlerimize güvenle ulaşmanın en hızlı yolunu sunacak. Bu süreci mümkün kılan tüm paydaşlarımıza, Kosova’daki dostlarımıza, kıymetli meslektaşlarıma ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayat Hastanesi olarak adımızda taşıdığımız gibi, her yerde ve her koşulda hayata değer katmaya devam edeceğiz.”