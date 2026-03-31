2018 yılında yeni binasına taşınarak kapasitesini artıran hastane; 150 yatak, 38 yoğun bakım yatağı, modern doğum salonları, ileri teknoloji laboratuvarlar ve fizik tedavi üniteleriyle kapsamlı sağlık hizmeti sunuyor. Ana hastanenin yanı sıra fizik tedavi merkezi ve tıp merkeziyle hizmet ağını genişleten kurum, farklı branşlarda uzmanlaşmış yapısıyla dikkat çekiyor.

Bursa sağlıkta güçleniyor

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Bursa’nın sağlık alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, Hayat Hastanesi’nin de 47 yıllık deneyimiyle bu gelişime katkı sunduğunu vurguladı. İnsan odaklı ve etik değerlere bağlı hizmet anlayışını sürdürdüklerini ifade etti.

Robotik cerrahiyle yeni dönem

Hastane, ortopedi alanında robotik cerrahi teknolojisini devreye alarak özellikle diz ve kalça protezi ameliyatlarında daha hassas ve başarılı sonuçlar elde ediyor. Kişiye özel planlama imkânı sunan bu yöntem, hastaların daha hızlı iyileşmesine ve günlük yaşama daha kısa sürede dönmesine katkı sağlıyor.

Yeni yatırımlar yolda

Sağlık grubunun büyüme planları kapsamında İstanbul’da bir hastane yatırımı hayata geçirilirken, Bursa İzmir Yolu üzerinde yeni bir hastane projesi de başlatıldı. 39 bin metrekare alanda kurulacak yeni hastane; yüksek yatak kapasitesi, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleriyle bölgeye önemli katkı sağlayacak.

Kalite ve sürdürülebilirlik odaklı

Uluslararası kalite standartlarına sahip olan Hayat Hastanesi, JCI akreditasyonu ve yüksek kalite puanlarıyla hizmet güvenliğini tescilliyor. Öte yandan güneş enerjisi yatırımıyla enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan hastane, çevre dostu uygulamalara da öncelik veriyor. Özel Hayat Hastanesi, güçlü geçmişini yeni yatırımlar ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla birleştirerek Bursa ve Türkiye sağlık sektöründe büyümesini sürdürüyor.