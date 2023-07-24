İş dünyasına OVP mesajı

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye’nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmeleri ve önerileri alındı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, serbest piyasa kuralları içinde israfı önleyici, tasarrufları güçlendirici, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'nin insan kaynağı, lojistik ve alt yapı gibi potansiyellerinin yatırımla katkıya dönüşmesi için iş dünyasının önünü açmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK ve TİM başta olmak üzere, STK temsilcileri, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.