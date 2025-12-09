"Yeşil OSB", klasik sanayi ve OSB anlayışını çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu, yeşil altyapı, çevre dostu ulaşım gibi kriterlerle birleştiren model olarak biliniyor. Küresel çapta artan "yeşil sanayi, sürdürülebilir üretim" beklentisi, firmaların çevresel etkilerini azaltma ihtiyacını ve rekabet avantajını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda özellikle Avrupa pazarında, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi düzenlemeler nedeniyle sanayiciler için düşük karbonlu, çevre standartlarına uygun üretim kritik hale geliyor. Bu durum, OSB'leri, çevresel sürdürülebilirlik, finansal ve rekabet avantajı ile itibar üçgeninde hareket etmeye itiyor. Böylelikle OSB'ler yeşil sertifika almak için, teknik altyapı, enerji verimliliği, atık su ve su yönetimi, yenilenebilir enerji ile altyapı yatırımı konularında planlanan projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor. Burada amaç sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda firmaların uluslararası rekabet gücünün artması, çevre dostu üretim süreçleriyle "yeşil dönüşüme" uygun hale gelinmesi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de sanayi bölgeleri çevre dostu üretime geçiş için projelerine hız verirken Yeşil OSB Sertifikası almak için faaliyetlerini artırıyor. Bu kapsamda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de çalışmalarını eksiksiz tamamlayan ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik üzerine yürüten OSB'lere sertifika veriyor. Bugüne kadar Türkiye'de TSE'den Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye yükseldi.

Türkiye, dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına girdi

Yapılan çalışmalarla Türkiye’nin üretim altyapısının sağlam bir liman haline getirildiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi, dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdıklarını vurguladı. İmalat sanayi katma değerini 41 milyar dolardan 219 milyar dolara yükselttiklerini ifade eden Kacır, “Ülkemizi dünyada 21. sıradan 14. sıraya çıkardık. Kanada, Avustralya, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İspanya’yı geride bıraktık. Geriden gelen hiçbir ülke bizi geçemedi. Askeri insansız hava araçlarında dünyada birinci, Ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, düz cam, çelik, ferrokrom, ağaç ürünleri ve çimentoda Avrupa’da lider bir Türk sanayii inşa ettik. Üretim kabiliyetlerimizdeki artış ihracat performansımıza da doğrudan yansıdı. Yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde, 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Ülkemiz için değer üreten kıymetli sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve emekçilerimizin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yaptığınız katkıları takdirle karşılıyoruz” dedi.

Bursa OSB, NOSAB ve DOSAB'ın ardından Hasanağa ve Kayapa OSB de sertifika aldı

Bu bölgeler, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB, Konya OSB, Kocaeli Makine İhtisas OSB, Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Ankara Başkent OSB, Bursa Nilüfer OSB, Gaziantep OSB, Antalya OSB, Mersin OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Denizli OSB, Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB, Tekirdağ Çerkezköy OSB, İzmir Tire OSB, Kayseri Mimarsinan OSB, Bursa Kayapa OSB, Kocaeli Gebze OSB, İzmir Pancar OSB, Kocaeli Gebze V. Kimya İhtisas OSB, İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB, Ankara OSTİM OSB, Niğde OSB, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB, Bursa Hasanağa OSB olarak sıralandı.

‘‘Çevreye duyarlı sanayi yaklaşımlarını güçlendirmeye devam edeceğiz’’

Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, sertifikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı. Toy, yaptığı açıklamada, ‘‘Kayapa Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye’de ıslahtan dönüşüm sağlayarak Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan ilk OSB olmuştur.

Söz konusu sertifika, Ankara’da gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 23. Olağan Genel Kurulunda takdim edilmiş olup, bölgemizin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki kararlılığını teyit etmektedir. Çevresel sorumluluklarımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların bu önemli belgede karşılık bulmasından memnuniyet duyuyor; sürece katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir üretim ve çevreye duyarlı sanayi yaklaşımlarını güçlendirmeye devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.