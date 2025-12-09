GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Bu yıl Bursa’da gerçekleştirilen MEEXX 2025’te öne çıkan görüşler, makine sektörünün yüksek teknoloji, dijitalleşme, ihracat odaklı büyüme ve sürdürülebilirlik ekseninde ilerlediğini ortaya koyarken; global rekabet, maliyet baskısı ve pazarlama eksikliği gibi zorlukların da sektörün gündeminde yer aldığını gösterdi.

Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve BTSO iştiraki KFA Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX) Bursa Fuar Merkezi’nde 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Makine sektörünün yenilikçi platformu olarak öne çıkan fuarda bu yıl toplam 30 bin metrekarelik alanda 120’ye yakın firma son teknoloji ürünlerini yerli ve yabancı alıcılarla buluşturdu. Türkiye’nin önde gelen makine üretim ve ihracat merkezi Bursa, sektörde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Makine İmalatçıları Birliği ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle bu yıl yeni bir vizyona kavuşan Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX) makine üreticileri, teknoloji sağlayıcıları, yatırımcılar ve tedarik zincirinin tüm paydaşlarını aynı platformda bir araya getiriyor. 3-6 Aralık arasında gerçekleştirilen fuara Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’dan nitelikli alım heyetleri de katıldı.

Makine sektörü teknolojik bağımsızlığın temeli

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MEEXX 2025 Fuarı’nın açılışında, yılın son fuarında sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Burkay, makine sektörünün yalnızca sanayi dalı olmanın ötesinde, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını temsil eden en stratejik alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Yapay zekâdan sensör teknolojilerine ve karanlık fabrikalara uzanan yeni üretim döneminde geri kalmanın mümkün olmadığını söyleyen Burkay, Bursa’nın makine üretiminde köklü tecrübesi ve dünya çapında söz sahibi firmalarıyla önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

“Üretmek tek başına yeterli değil”

Burkay, “Türkiye makine sektörü 57 bin girişimcisi ve 28 milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye’nin lokomotifi durumunda. Ancak bunun yanında sektörde 45 milyar dolar ithalat yapıyoruz. İthal edilen makinelerin yüzde 70’i ise ülkemizde üretimi yapılan makineler. Bu nedenle fuarların, teknolojimizi tanıtmak ve yerli üretimi küresel pazarlara taşımak adına kritik bir görevi var.” dedi. Üretmenin tek başına yeterli olmadığını, ürünlerin mutlaka dünya ile buluşturulması gerektiğini kaydeden Burkay, MEEXX’in hem yurt içi hem de yurt dışı alıcıların Bursa makine sektörünü yakından tanıması için önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Durmazlar Makina

Global pazarda etkinliği artıyor

MEEXX Fuarı’nda Durmazlar Makina, geniş ürün gamı ve ileri teknolojiye sahip çözümleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda sergilenen abkant presler, lazer kesim makineleri, plazma kesim hatları, giyotin makaslar, silindir büküm makineleri ve panç presler, markanın üretim gücünü ve sektördeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle dayanıklılığı, hassasiyeti ve yüksek verimliliğiyle öne çıkan bu makineler, fuarın en çok dikkat çeken endüstriyel ekipmanları arasında yer aldı.

Firma standının yıldız ürünlerinden biri olan HD-F Lazer Kesim Makinesi, yalnızca kesim kalitesiyle değil, aynı zamanda sunduğu kullanıcı dostu arayüzle profesyonellerden tam not aldı. Operatör deneyimini sadeleştiren, hızlı öğrenilebilir bir kontrol paneline sahip olan HD-F serisi, üretim hatlarında hem hata oranını düşüren hem de süreçleri hızlandıran bir yapı sunuyor. Bu modelin yüksek hassasiyetli kesim performansı, Durmazlar Makina'nın lazer teknolojilerindeki iddiasını net biçimde ortaya koyuyor.

Durmazlar’ın yenilikçi vizyonunu en iyi yansıtan çözümlerden biri olan PB4 Büküm Merkezi, karmaşık büküm operasyonlarını otomatik hale getirerek işletmelere ciddi zaman kazancı sağlıyor. Bununla birlikte firmanın geliştirdiği AD-ES 1240 Robot, otomasyon süreçlerini bir üst seviyeye taşıyarak üretimde tekrar eden işlemlerin hızını ve standardizasyonunu artırıyor. Bu robotik sistem, özellikle yüksek hacimli üretimlerde işletmelere esneklik, maliyet tasarrufu ve iş güvenliği açısından önemli avantajlar sunuyor.

Firmanın fuarda sergilediği tüm makinelerde ortak nokta; üretim kalitesini artıran, minimum hata payı ile çalışan ve enerji verimliliği sağlayan modern teknolojilerin bir araya getirilmiş olması. Durmazlar Makina'nın geliştirdiği çözümler, endüstriyel üretim hattının her aşamasına dokunarak işletmelerin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Global ölçekte güçlü bir marka konumunda bulunan Durmazlar, yaklaşık 80’i aşkın distribütör ağı sayesinde dünyanın dört bir yanında etkin bir satış ve servis organizasyonuna sahip. “DURMA” markası, özellikle endüstriyel üretim alanlarında yüksek güvenilirlik ve dayanıklılığın sembolü olarak kabul ediliyor. Firmanın 150.000 m²’yi aşan üretim tesisi, son teknoloji mühendislik altyapısı ve binlerce çalışanıyla gerçekleştirdiği yıllık makine üretimi, dünya pazarındaki güçlü konumunu perçinliyor.

Durmazlar Makina, üretiminin yaklaşık %80’ini ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralya gibi gelişmiş pazarlara ihraç ederek, Türkiye’nin makine ihracatında lokomotif firmalarından biri olmayı sürdürüyor. Ayrıca Almanya’nın Frankfurt kentinde ve ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan showroomlarıyla müşterilerine ürünlerini yakından deneyimleme imkânı sunarken, global pazardaki varlığını da güçlendiriyor.

Bugün itibarıyla Durmazlar Makina yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın birçok ülkesinin üretim hattına entegre olmuş durumda. Şirket, yüksek teknolojiye dayalı çözümleri, geniş ürün çeşitliliği, güçlü servis ağı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla küresel makine sektöründe geleceğe yön veren markalar arasında yer almayı hedefliyor.

Şahinler Metal Makina

Geniş ürün yelpazesi sunuyor

MEEXX 2025 Fuarı’nda Şahinler Metal Makine, yenilikçi teknolojilerle donatılmış geniş ürün gamıyla ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği firmalardan biri oldu. Firmanın standında yer alan Profil ve Boru Bükme Makineleri, Hidrolik 3 Toplu Silindir Makineleri, Hidrolik Kombine Makas Tezgâhları ve diğer endüstriyel çözümler, hem yerli hem de yabancı sektör profesyonellerinin beğenisini topladı. Fuarda sergilenen makinelerin yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve verimlilik sunması, Şahinler’in üretim teknolojisindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Şahinler Metal Makine’nin geliştirdiği bu makineler yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası arenada da yüksek talep görüyor. Firmanın özellikle Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Amerika pazarlarında yakaladığı büyüme ivmesi, teknolojik inovasyon kapasitesinin global ölçekte kabul gördüğünü gösteriyor. MEEXX Fuarı’ndaki yoğun ilgi, markanın dünya genelindeki bilinirliğini daha da artırırken ihracat hacmine güçlü bir katkı sağladı.

Yenilikçi ve dinamik yapısıyla tanınan Şahinler Metal Makine, farklı sanayi kollarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Firma; silindir kıvırma makineleri, profil ve boru bükme makineleri, hidrolik kombine makas ve delme makineleri, kenar bükme makineleri, sac kesme çözümleri, doğrultma presleri gibi kritik üretim ekipmanlarını fuarda sergileyerek uzmanlık alanlarını bir kez daha başarılı biçimde ortaya koydu.

Bu makineler, kullanım alanlarının genişliği sayesinde makine imalatından savunma sanayiine, gemi inşa sektöründen enerji ve metal şekillendirme sanayiine, otomotiv yan sanayiinden ağır makine üretimine kadar birçok alanda tercih ediliyor. Şahinler’in makinelerinin yüksek güvenilirliği, uzun ömürlü yapısı ve üretim süreçlerini optimize eden teknolojik özellikleri, işletmelere hem maliyet hem zaman açısından büyük avantajlar sunuyor.

Şahinler Metal Makine, yalnızca makineleriyle değil, satış sonrası servis ağı, mühendislik çözümleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Firmanın ürettiği makinelerin dünya standartlarına uygunluğu, sektördeki rekabet gücünü sürekli artırırken; MEEXX 2025 Fuarı, bu teknolojilerin uluslararası ziyaretçiler tarafından daha yakından tanınmasına imkân sağladı.

Bugün global bir marka olarak konumlanan Şahinler Metal Makine, üretim kapasitesi, Ar-Ge yatırımları ve teknolojik yenilikleriyle metal şekillendirme teknolojileri alanında hem Türkiye’nin gururu hem de dünya pazarında güçlü bir oyuncu olmayı sürdürüyor.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

İhracat odaklı bir yapıya sahibiz

MEEXX 2025 Fuarı’nda, sac işleme alanındaki yetkinliğimizi bütüncül bir perspektifle ortaya koyduk. Kesim ve büküm teknolojilerimizin yanı sıra eklemeli imalat çözümlerimizle de ziyaretçilerin karşısında olduk. Lazer ve plazma kesim makinelerimiz, abkant büküm çözümlerimiz ile metal 3D yazıcı ve parça üretim kabiliyetlerimizi fuar boyunca canlı olarak sergiledik.

Özellikle FIBERMAK GEN-5 30 kW lazer kesim makinemiz, yapay zekâ destekli altyapısı, sensör tabanlı izleme, yüksek hız ve verimlilik odaklı performansıyla öne çıktı. Çevre dostu elektrikli ve hibrit büküm sistemlerimiz, yüksek hassasiyet ve enerji tasarrufunu bir arada sunuyor. ENAVISION 120 metal 3D yazıcımız ve talebe özel üretim çözümlerimiz ise başta havacılık, savunma, otomotiv, kalıpçılık, dental ve medikal segmentler olmak üzere, yüksek hassasiyetli ve karmaşık parçaların üretimindeki yetkinliğimizi ortaya koyacak.

Ermaksan olarak satış hacmimiz ağırlıklı olarak ihracata dayalı bir yapıdan oluşuyor. ABD ve Almanya’daki şirketlerimiz ile 120’den fazla ülkeye ulaşan küresel yapılanmamız, dış ticaret oranımızı doğal olarak yüksek bir seviyede tutuyor. Bugün itibarıyla toplam satışlarımızın kabaca %80’inden fazlasını ihracat oluşturuyor. İç pazarda ise özellikle nitelikli sanayi yatırımları ve teknoloji odaklı projelerde güçlü bir çözüm ortağı olarak konumlanırken, dış pazarlarda da markamızın mühendislik gücünü ve rekabetçi üretim çözümlerimizi daha geniş bir coğrafyaya taşımaya devam ediyoruz.

Levent Akyapak

Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Her özel sipariş, yeni ürün anlamına gelir

Akyapak Makine olarak, bükme, yapısal çelik işleme makineleri ve kaynak çözümleri ile 60 yılı aşkın süredir müşterilerimize hizmet veriyoruz ve dünyanın her yerinde insanların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı oluyoruz.

Otomotivden savunma sanayine, enerjiden gemi inşasına kadar birçok farklı sektöre ürün ve hizmet sunuyoruz. Osmangazi Köprüsü, Dubai Eye, Türk Telekom Arena (Nef Stadyumu), Yüksek Hızlı Tren Projesi, İstanbul 3. Havalimanı, Bakü-Ceyhan Boru Hattı gibi birçok dev projede bizim makinelerimizin kullanılması yaptığımız işin en güzel örneği. Biz işimizi yapıp geleceğe şekil veren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz. Firma olarak teknolojik dönüşüme, yeni ürün ve kullanıcı ara yüz tasarımına, inovasyona, Ar-Ge’ye ve yazılıma ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin parçasından tasarımına, entegrasyonundan yazılımına kadar yerli olması sadece bize değil, ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır. Her özel sipariş yeni bir ürün anlamına gelir. Proje tipi üretim yapmak için inovasyon kültürü gerekiyor. Biz de sektördeki tecrübe ve yenilikçi yaklaşımlarımızla bu beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Ar-Ge Merkezimizin faaliyetleri kapsamında bugüne kadar tescili alınmış 20 patent ve 8 tasarıma sahibiz. Ayrıca TÜBİTAK tarafından desteklenen 16 Ar-Ge projemiz de bulunmakta.

Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra kurum içi iş süreçlerinde de yoğun bir dijital dönüşüm yaşıyoruz. Daha fazlasını başarmak için en ileri teknolojileri kullanarak, müşterilerimizin en ileri teknoloji ve yeniliklerden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve daha verimli çalışabilmek için şirket içinde de ileri teknoloji uygulamalarını ve süreçlerini hayata geçiriyor, ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirmek üzere 2021 yılında başlattığımız yenilenebilir enerji yatırımını, 2022 yılında tamamlayarak, üretim tesisimizin çatısı üzerine kurulu güneş enerjisi santralini başarıyla devreye aldık. Bu önemli yatırımla, 2024 yılında, kirli enerji tüketimimizi %99 oranında azalttık. Bu yatırımımızla, son stratejimizi, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma ve geleceğin kaynaklarını riske atmama prensibiyle şekillendiriyoruz. Hizmet verdiğimiz pazarlarda en iyi müşteri deneyimini sunma konusunda dünyadaki en başarılı makine şirketi olmak için çalışıyoruz. Bağlantılı bir toplulukta yaşarken, her temas noktasında olağanüstü müşteri deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Satış sonrası hizmetlerin büyümesi, müşteri deneyimi stratejimizin temelini oluşturur. Müşterilerimiz için değer yarattıkları için hizmet tekliflerine zaman, yetenek ve kaynak ayırıyoruz. Olağanüstü müşteri deneyimi bizi rekabette farklı kılıyor ve müşteri odaklı çözümler sunmamızı sağlıyor. Akyapak olarak, üretimin geleceğinin doğanın en temel güçleriyle uyum içinde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, en gelişmiş teknoloji ve mühendisliği, doğanın dört temel elementiyle harmanlayarak yeni ürün süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu yaklaşım, her bir ürünümüzde verimlilik, hassasiyet ve dayanıklılığı en üst düzeye çıkaran çözümler yaratmamıza olanak tanıyor. Bu makinelerle, sınırları zorlayarak geleceğin üretim dünyasına adım atıyoruz. ‘Gelecek için 4’ ve ‘Büyük Bir Şeyler Başlıyor’ söylemimizle sizi bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz. ‘Gelecek için 4’ ile sürdürülebilirliğe ve inovasyona odaklanırken, ‘Büyük Bir Şeyler Başlıyor’ söylemi ile her yeni adımda büyük bir şeylerin başladığını vurguluyoruz.

Orhan Er

Erler Group Yönetim Kurulu Başkanı

Güçlü kadro ve geniş ürün gamıyla katıldık

Erler Grup olarak bu yıl MEEXX Fuarı’na güçlü bir kadro ve geniş bir ürün gamıyla katıldık. Üretim teknolojilerinin geleceğini şekillendiren çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Fuar katılımımızın temel amacı yalnızca ürünlerimizi sergilemek değildi; sektörün ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlamak, iş birliklerimizi güçlendirmek ve yeni teknolojilerimizi kullanıcılarla buluşturmaktı. Erler Grup olarak ülkemizin üretim gücüne değer katmayı sürdürüyoruz.

Geliştirdiğimiz teknolojiler, üretim dünyasının birçok farklı alanında güvenle kullanılan ve geniş bir uygulama yelpazesi sunan çözümler oluşturuyor. Yüksek mühendislik gerektiren üretim süreçlerine entegre edilebilen sistemlerimiz, işletmelere hem esneklik hem de sürdürülebilir verimlilik sağlıyor. Bu çok yönlülük, Erler Grup’un güçlü teknik altyapısını ve farklı ihtiyaçlara hızla uyum sağlayabilen çözüm odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.

Sektörün her noktasına temas eden çözümler üretmek, bilgi birikimimizi sürekli besliyor. Her müşteri deneyimi bizim için yeni bir öğrenme fırsatı oluşturuyor. Bu sayede ürünlerimizi geliştiriyor, teknolojimizi daha ileriye taşıyoruz.

MEEXX Fuarı’ndaki en büyük iddiamız yalnızca makine performansı sunmak değil; aynı zamanda uzun vadeli iş ortaklıkları kurmak oldu. Ar-Ge faaliyetlerimiz, satış sonrası destek süreçlerimiz, modern üretim tesislerimiz ve mühendislik yaklaşımımızla sektörün güven duyduğu markalar arasında yer almaya devam ediyoruz.

Fatih İğrek

İğrek Makine Ar-Ge Müdürü

Yeni makinelerimiz hizmete alınacak

İğrek Makine olarak makine üretim portföyü son dönemde önemli bir sıçrama yaşadı. Simültane 5 eksende çalışan köprü tipi ve beşik tablalı freze-torna makineleri, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Geniş ebatlı işler için geliştirdiğimiz köprü tipi serinin yeni amiral gemisi FR5000 modelimiz, 5 metre genişliğindeki Y ekseni ile 2026 yılında pazara sunulacak. Sınıfında dünyanın en rekabetçi ve en büyük ebatlı köprü tipi 5 eksen takım tezgahlarından biri olacak. Bu makine ile Türkiye’yi büyük ölçekli hassas işleme liginde üst seviyeye taşıyoruz. Beşik tip döner tablaya sahip 5 eksen freze-torna işleme merkezlerinin ise dünya çapında büyük ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Beşik tablalı serimiz yüksek torklu işmilleri, 0,005 mm pozisyonlama hassasiyeti ve gerçek simultane 5 eksen kabiliyetiyle özellikle otomotiv, kalıp, havacılık ve savunma sektörlerinde yoğun talep görüyor. Bu tezgah tipi Avrupa üreticilerine gerçek bir alternatif olarak konumlandı.

Makine sektöründe küresel bir dönüşüm yaşandığını söyleyebilirim. Artan maliyetler, Asya pazarının doygunluğu ve Avrupa’nın kalite beklentisi düşünüldüğünde Türkiye’nin fiyat/performans avantajı kadar marka değerini güçlendirmesi de zorunlu hale geldi. Bizim yaklaşımımız da tam olarak bu: belki Asya üreticilerine göre az sayıda ama yüksek teknoloji içeren, katma değerli, dünya ile aynı ligde rekabet eden makineler üretmek. 2025’in ikinci yarısından itibaren Avrupa’da üretim yatırımlarının yeniden hızlanacağını öngörüyoruz. Sektörün bu hareketle birlikte canlanacağına inanıyoruz. Biz de hem yeni fabrikamız hem yeni model yatırımlarımız hem de ihracat stratejimizle bu döneme güçlü bir giriş yapacağız.

Şafak Çetiner

Bekamak Satış Direktörü

Teknolojiye önem veriyoruz

MEXX 2025’te TERRA 6 (500 m/dk bıçak hızı, otomotiv yan sanayine özel hızlı kesim kapasitesi), OPUS 300 (300mm çap dolu malzeme hızlı kesim) ve BEKAMIND AI sistemimizi (kestirimci bakım, arıza analizi, üretim optimizasyonu ve kullanıcı destek chatbot’u) sergiledik. Son iki yıldır BEKAMIND alt markamızla makinelerimizde yapay zekâ destekli kestirimci bakım, dijital ikiz, parametre optimizasyonu ve kullanıcı destek sistemleri üzerinde çalışıyoruz. TÜBİTAK 1711 yapay zekâ ekosistem programına kabul edilmeyi başardık ve Avrupa EUREKA programından da ödül kazandık. BEKAMAK olarak ABD, Avrupa ve Rusya ihracat payımızın çoğunluğunu oluşturmakta; ancak bunlarla beraber Avustralya, Meksika, Orta Doğu, Güney Afrika, Tayland, Tayvan gibi ülkelere de ihracat yapmaktayız. 2026 hedef pazarlarımız arasında Hindistan ve Filipinler gibi uzak doğuda nüfusu yoğun ülkeler bulunmaktadır.

Makinelerimiz ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, çelik servis merkezleri, boru-profil üreticileri, dökümhaneler, makine imalatçıları, alüminyum işleyiciler ve enerji ekipmanları üreticileri tarafından kullanılmaktadır.

Fatih Sezgin

Lasersonic Yönetim Kurulu Başkanı

Geniş yelpazeyi müşterilerimizle buluşturduk

MEEXX 2025 Fuarı’nda Lasersonic’in ürün portföyü, metal işleme sektörünün temel ihtiyaçlarını kapsayan geniş bir yelpazeyi müşterilerimizin hizmetine sunduk.

Biz Lasersonic olarak üç ana ürün grubunda faaliyet gösteriyoruz:

Lazer Kesim Sistemleri: Fiber lazer tabanlı, yüksek hassasiyetli kesim makinelerimiz sac işleme, otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayiinde yaygın olarak kullanılıyor.

•Lazer Kaynak Sistemleri: 2D ve 3D kaynak uygulamalarında güçlü performans sunan makinelerimiz, geleneksel kaynak yöntemlerine göre çok daha hızlı, temiz ve enerji verimli çözümler sağlıyor.

•Cobotlu Lazer Kaynak Sistemleri: İnsan-robot iş birliğine dayalı yeni nesil üretim teknolojimiz. Delta Electronics ile geliştirdiğimiz bu sistemler, esnek üretim hatlarına mükemmel uyum sağlıyor. Lasersonic sadece makine değil, aynı zamanda üretim süreçlerini hızlandıran, kaliteyi artıran ve operatör güvenliğini ön planda tutan entegre çözümler sunuyor. Kurulumdan kullanıcı eğitimine, uzaktan yazılım desteğinden satış sonrası servise kadar tam kapsamlı bir hizmet anlayışımız var.

Oktay Akyıldız

NUKON Lazer Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdik

NUKON Lazer Makina olarak MEEXX Fuarı’nda 2D lazer, 3D lazer, Boru Profil kesme lazer, Extreme lazer, Otomasyon sistemleri, Abkant pres, Oxy-plazma, Su jeti gibi geniş bir ürün yelpazesini tanıttık. Şirket olarak, Plus Cut, Mix Gaz, kesme teknolojileri ile Açılı kesme, Nozul değiştirme, Nozul merkezleme, Endüstri 4.0 gibi birçok çözüm sunmaktayız. Son dönemdeki Ar-Ge çalışmalarımızla birlikte NUKON, lazer kesim kafasının açısal hareket kabiliyetini geliştirerek dünyada standart olarak kabul edilen 45° açılı kesim sınırını 52° seviyesine çıkardık. Bu iyileştirme, özellikle eğimli kesimlerde daha geniş tolerans aralığı ve daha esnek uygulama imkânı sunarak kullanıcıların operasyonel kapasitesini belirgin şekilde yükseltiyor. Lazer kesim makineleri artık üretimin beyni konumunda yer alıyor. Dünya çapında üretim trendlerinin hızlı bir şekilde dönüşümden geçtiğini belirtmek gerekiyor. Bugün lazer kesim makineleri, sadece metal işleyen ekipmanlar değil; yüksek hassasiyet, enerji verimliliği ve akıllı veri yönetimi ile fabrikaların ana omurgasını oluşturan sistemler haline geldi. Otomotiv, savunma sanayi, makine imalatı, tarım ekipmanları ve metal mobilya gibi pek çok sektörün artan hız, kalite ve maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim.

Hakan Karsan

Zigana Vinç Yönetim Kurulu Başkanı

Yerli üretimin güçlenmesini destekliyoruz

Zigana Vinç olarak; zincirli vinçler, halatlı caraskallar, mini amatör vinçler, manyetik kapmalar, vinç kumanda sistemleri, bakır bara çözümleri ve ağır kaldırma aparatlarıyla endüstrinin geniş bir kesimine hizmet veriyoruz. Firma, yük kaldırma alanında çözüm odaklı bir konuma ulaştı. Bugün şirket; elektrikli caraskallar, manyetik kaldırma ekipmanları, kablolu-kablosuz kumandalar ve çeşitli vinç sistemleriyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda güçlü bir oyuncu haline gelmiş durumdayken MEEXX Fuarı’nda da yerini alarak iş birliklerini güçlendirmeye devam etti. Ürün gamımız her yıl genişlemeye devam ediyor. Şirket olarak, özellikle bakır baralar, kapı taşıyıcı sistemleri ve yeni manyetik kaldırma ekipmanlarını portföyüne ekleyerek kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı çözümler sunmaya başladık.

Makine sektörünün sürdürülebilir büyümesi için; Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarının artırılması, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, uluslararası standartlara uyumun yaygınlaştırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılması gerekmektedir.

Biz, filomuzu modernleştiriyor ve personelimizi ileri seviye eğitimlerle güçlendiriyoruz. Teknolojiye yatırım yapan, iş güvenliğini merkeze alan ve hızlı adaptasyon gösteren firmaların sektörün geleceğini belirleyeceğine inanıyoruz. Hem yerli üreticilerle iş birliğini artırıyor hem de uluslararası standartlara tam uyum sağlayarak sektöre katkı sunmayı hedefliyoruz.

Yerli üreticiler son yıllarda ciddi bir gelişim göstererek küresel markalarla rekabet edebilecek noktaya geldi. Türk firmaları tasarım, üretim hızı, fiyat-performans dengesi ve esnek üretim avantajına sahip. Ancak global markaların deneyim, patentli teknoloji ve yaygın satış–servis ağı avantajları hâlâ belirleyici.

Operasyonlarımızda hem yerli üretim makine ve ekipmanları hem de dünya markalarını aktif kullanıyoruz. Yerli üreticiler kalite ve dayanıklılık açısından hızla global seviyeye yaklaşıyor. Bu iş birliği, hızlı teknik destek ve proje bazlı esnek çözümler sağlıyor. Yerli üretimin güçlenmesini sektörün geleceği adına son derece değerli buluyor ve destekliyoruz.

Isıtan Makine

Ar-Ge ile güçleniyorlar

Isıtan Makine, bu yıl yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün portföyüne yeni kattıkları sac düzleştirme ve gerilme-giderme makinasını MEEXX 2025 Fuarı’nda sergileme fırsatı buldu. Firma ayrıca, birçok Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinden akademisyenler ile sürekli temas halinde ve ortak projeler yürütüyor. Şirket, ‘’Girişimcilik ve Üniversite- Sanayi İşbirliği’’ etkinliklerinde aktif rol alıyor.

Her yıl yeni model geliştirme ve mevcut modellerde iyileştirme yapan Isıtan Makine, Ar-Ge faaliyetleriyle yenilikçi çözümler sunuyor. Şirketin AR-GE biriminde alanında ve sektöründe uzman mühendisler çalışıyor ve yıllık bütçenin büyük bir kısmı bu çalışmalara ayrılıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Isıtan Makine, her sene ürün yelpazesini genişletiyor ve mevcut ürünleri için inovatif çözümler üretiyor.

Firma, Avrupa Yeşil Mutabakat uyum çerçevesinde üretim süreçlerinde, olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalar yapıyor. Karbon ayak izini azaltmak için alınan önlemler kapsamında enerji tasarruflu ofis ekipmanları kullanmaya özen gösteriliyor. Ofis çalışmalarında ormanları korumak ve kağıt tüketimini azaltmak, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamak için, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılıyor. Çalışanların servis kullanımında araç emisyon ve petrol tüketimini azaltmak için uygun rotalar oluşturularak bu rotaların tercih edilmesi yönünde ikazlar yapılarak, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlanıyor. Aydınlatma sistemleri tasarruflu ve sensörlü LED lambalara dönüştürülerek, enerji tasarrufu sağlanıyor. Isıtan Makine, enerji kaynaklarının bilinçli kullanımının sağlanması için çevre ve iş güvenliği konularında çalışanlarını bilinçlendiriyor. Üretim süreçlerinde atık azaltımını sağlamaya ve geri dönüştürülebilir atıkların geri kazanılmasını sağlamak için lisanslı firmalar ile çalışılıyor. Elektrik tüketimi kaynaklı oluşan sera gazı emisyonlarını azaltmak için GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kurulumu gibi çevresel projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalar sürdürülüyor.

Ürün tasarımında veya üretim sürecinde çevresel duyarlılık ön planda tutuluyor. Ürün tasarımında tehlikeli malzeme kullanılmamasına özen gösteriliyor ve üretim esnasında atık azaltımı da göz önünde bulunduruluyor. Üretilen ürünler yaşam süresi uzun ve sürdürülebilirliği olan ürünler olarak öne çıkıyor. Şirket, sürdürülebilirlik konusunda da adımlar atarak metal işleme sürecinden çıkan atıkların geri dönüşümüne önem veriyor ve çevre dostu üretim tekniklerini benimsiyor. Bu arada kadınlar ve gençlerin işgücü piyasasına katılımına önem veren Isıtan Makine, bu alandaki projeleriyle sektörde fark yaratıyor.

Ufuk Balun

Gera Crane Genel Müdürü

Network ağımızı genişletme fırsatı bulduk

MEEXX Fuarı’nda transfer arabalarımızı ve yeni nesil özel kaldırma–taşıma sistemlerimizi sergiliyoruz. Bunun yanında, kaldırma ve taşıma operasyonlarında kullanılan ve kritik öneme sahip güvenlik uygulamaları için tercih edilen, distribütörü olduğumuz İngiltere menşeili yük durdurucu ürünümüzü tanıtıyoruz. Ayrıca, fabrika içinde mobil olarak yük taşıyıp kaldırabilen, İtalyan menşeili mobil pergel vincimizi de sergiliyoruz; bu ürünün de Türkiye distribütörüyüz.

Fuarda network ağımızı önemli ölçüde genişletme fırsatı bulduk. Hem mevcut müşterilerimizle bir araya geldik hem de farklı sektörlerden yeni firmalarla tanıştık. Özellikle transfer arabalarımız ve mobil çözümlerimiz, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Fuardan beklentimiz; ürünlerimizin kabiliyetlerini gerçek kullanıcılarla buluşturmak, yeni iş birliklerine kapı açmak ve sektörün ihtiyaçlarını yerinde görmekti. Bu açıdan bakınca bizim için oldukça verimli geçti. Hem yeni bağlantılar kurduk hem de ürünlerimize yönelik geri bildirimler aldık. Genel olarak fuar çok hareketli geçti ve doğru kitleye ulaşma anlamında beklentilerimizi fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz.

Bursa, Türkiye’de makine sektörünün en güçlü üretim merkezlerinden biri ve çok köklü bir sanayi kültürüne sahip. Ancak son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar, artan maliyetleri ve genel belirsizlikler nedeniyle sektörde doğal olarak bir yavaşlama ve yatırımlarda bir geri çekilme görüyoruz. Üretime yönelik yatırım iştahının dönemsel olarak azalması, tüm sanayicilerin hissettiği bir durum. Buna rağmen Bursa’nın sahip olduğu güçlü ekosistem, tedarik ağı ve mühendislik altyapısı sektörü ayakta tutan en önemli avantajlar. Firmalar daha seçici ama bir o kadar da bilinçli yatırımlar yapıyor; verimlilik, otomasyon ve modernizasyon artık öncelik haline geldi. Biz de tam bu noktada, koşullar ne olursa olsun kendimizi sürekli geliştirmeyi, ürünlerimizi daha verimli, daha güvenli ve daha yenilikçi hale getirmeyi öncelik olarak görüyoruz. Ar-Ge’ye ve yeni nesil taşıma teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşım hem bizi rekabette güçlü tutuyor hem de müşterilerimizin zor dönemlerde bile operasyonlarını daha verimli yönetmelerine katkı sağlıyor.

Aytekin Koç

Atik Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun ömürlü çözümler sunan bir markayız

Atik Endüstriyel’i kurarken vizyonumuz çok netti: Türkiye’de sanayi firmalarının kaynak ve metal işleme ihtiyaçlarını karşılayacak, güvenilir, kaliteli ve uzun ömürlü çözümler sunan bir kapı olmak. Bu doğrultuda 2015 yılında çıktığımız yolda, yalnızca ‘ürün satıcısı’ değil; müşterilerimizin iş ortağı olmayı hedefledik.

Bugün, faaliyet alanımız; özel tasarlanmış kaynak masaları ve fikstürler, bağlama ekipmanları, manyetik kaldırma sistemleri, doğrultma / bükme makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Örneğin; sunduğumuz kaynak tablaları — farklı kalınlıklarda, hassas işçilikle işlenmiş, modüler ve dayanıklı — endüstriyel kaynak atölyelerinde maksimum hassasiyet ve uzun ömür sağlıyor. Manyetik kaldırma sistemleriyle ağır metal parçaların güvenli, hızlı ve pratik taşınmasını mümkün kılıyoruz. Bu sistemler, işçi güvenliğini artırırken üretim süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı da sunuyor. Aynı zamanda, portatif bükme / doğrultma makineleri ve güçlü bağlama ekipmanlarıyla, metalin form verme, montaj ve kaynak öncesi konumlandırma gibi tüm aşamalarını — tek noktadan, tek çözümlü anlayışla — müşterilerimize sunuyoruz.

Atik Endüstriyel farkı, sadece ürün çeşitliliğinden değil: satış öncesi danışmanlıktan proje planlamaya, uygulamadan satış sonrası teknik desteğe kadar her aşamada yanınızdayız. Böylece siz yalnızca makine ya da ekipman almış olmuyorsunuz — üretim süreçlerinizi optimize eden, güvenli ve kalıcı çözümlerle iş ortağı kazanmış oluyorsunuz. Gelecek vizyonumuz açık: Türkiye’de ve uluslararası pazarda, kaynak teknolojilerinin standartlarını yükselten, yenilikçi, güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunan bir marka olarak varlığımızı pekiştirmek.

Fuar bizim açımızdan olumlu geçti. Yeni network ağımızı genişlettik. Biz Atik Endüstriyel olarak, müşterilerimizin üretim sahalarında fark yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Mustafa Yıldırım

Mac Machines Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık

MEEXX 2025 Fuarı’nda firmamızın uzmanlaştığı Profil ve Boru Bükme Makineleri, Silindir Bükme Makineleri , Delik Delme Hatları, Abkant, Lazer Kesim Makineleri ve farklı kapasitelere uygun özel üretim metal işleme, şekillendirme çözümlerini sergiledik. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz, verimliliği artıran ve kullanıcı deneyimini iyileştiren bazı teknik iyileştirmeleri de ziyaretçilerle buluşturduk.

Fuarda hem mevcut müşterilerimizle bir araya gelme hem de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık. Türkiye’den ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle yaptığımız görüşmeler, iş ağımızı önemli ölçüde genişletti. Fuardan beklentimiz; sektör paydaşlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurmak, yeni ihracatlarımızı çoğaltmak ve ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtarak marka bilinirliğimizi artırmaktı. Şu ana kadar fuarın bu anlamda oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz.

Bursa, Türkiye’nin üretim gücünü taşıyan en önemli sanayi şehirlerinden biri ve makine sektörü açısından stratejik bir konuma sahip. Nitelikli iş gücü, gelişmiş yan sanayi, ihracat tecrübesi ve üretim kültürüyle Bursa, hem teknolojik gelişmelere uyum sağlıyor hem de yenilikçi çözümler üreterek uluslararası rekabette güçlü bir yere sahip. Sektörün dinamizmi ve firmalar arası iş birliği kültürü, bölgenin makine imalatında her yıl daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.

MEEXX 2025 Fuarı’nın hem sektörümüz hem de firmamız adına oldukça değerli bir buluşma noktası olduğunu düşünüyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Üretimde kaliteyi, teknolojide yeniliği ve müşteri memnuniyetini esas alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Tevfik Kumru

Burpres Metal Sanayi Genel Müdür Yardımcısı

Dünyada ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz

Burpres olarak DESTAK markamızla, farklı üretim ihtiyaçlarına uygun kapsamlı bir ürün çeşitliliği sunuyoruz. MEEXX Fuarı’nda da sergilediğimiz ürün gamımız; yatay toggle clamp, dikey toggle clamp, itme-çekme tipi toggle clamp, kancalı toggle clamp, pnömatik toggle clamp modellerinden oluşuyor. Ayrıca yatay tabanlı, dikey tabanlı ve yanal tabanlı montaj seçenekleriyle her türlü uygulamaya özel çözümler sunuyoruz. DESTAK’ın tüm Toggle Clamp modelleri, uzun ömürlü kullanım ve yüksek performans hedefiyle tasarlanıyor. Ürünlerin sağlam gövde yapısı, güvenli bağlama mekanizması ve ergonomik kullanım özellikleri; üretim hatlarında hem güvenliği artırıyor hem de iş gücü verimliliğini yükseltiyor. Yenilikçiliği ve kaliteli üretim anlayışını merkezine alan DESTAK, endüstriyel bağlama elemanlarında hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda tercih edilen markalar arasında yerini güçlendirmeye devam ediyor. DESTAK markasıyla uluslararası pazarda Burpres Metal Sanayi, endüstriyel çözümler alanındaki üretim gücünü DESTAK markası altında bir araya getirerek, yüksek dayanım ve hassasiyet gerektiren sektörlere yönelik yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Yerli mühendislik bilgi birikimiyle tasarlanan DESTAK ürünleri, modern üretim teknolojileriyle hayata geçirilirken, firma müşteri odaklı yaklaşımı ve teknik destek gücüyle hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada tercih edilen bir çözüm ortağı konumunu sürdürüyoruz. Burpres olarak, 17 farklı ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla toplam ciromuzun %80’ini dış pazarlardan elde etmeyi hedefliyoruz. Avrupa, özellikle de Almanya, ihracatın en güçlü merkezleri arasında yer alıyor. DESTAK marka manuel ve pnömatik clamp ürünlerinin Almanya’daki bayi ağı aracılığıyla tüm Avrupa’ya ulaştığını söyleyebilirim. DESTAK clamp ürünlerinde dünyada ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz.

İbrahim Harman

DCB Laser Technology Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörde önemli konumdayız

DCB Laser olarak sunduğumuz ve MEEXX Fuarı’nda sergilediğimiz ürünler arasında plaka lazer kesici kafaları, boru ve profil kesici kafalar, 5 eksen robotik kesim kafaları, lazer kaynak makineleri, lazer robot uygulamaları, özel üretim makineler ve ekipmanlar, lazer kaplama ve lazer kaynak kafaları ile CNC kontrol üniteleri yer alıyor. Raytools sistemleriyle çalışan işletmelerde üretim sürekliliğinin ön planda olduğu sektörde DCB Laser Technology olarak, geniş ürün yelpazesi ve yetkin teknik servis desteğiyle güvenilir çözüm ortakları arasında gösteriliyoruz.

Bursa’da 2019 yılında kurulan DCB Laser Technology, endüstriyel lazer parçaları tedarikinde öncü konumda. Kurulduğu günden bu yana lazer sarf malzemelerin ithalatını gerçekleştirerek Türk sanayicisinin hizmetine sunan DCB Laser, bu alanda Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olarak sektördeki liderliğini sürdürüyor. Dünyanın lider markası Raytools ‘un lazer sarf malzemeleri, nozzle, seramik, koruma camı, optik lensler, kesici kafalar ve tüm yedek parçalarını tedarik ediyoruz. Bu ürünleri Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerle ve kullanıcılarla buluşturuyoruz. Bunlar, kullanıcıların lazeri çalıştırdıkları sırada ihtiyaç duydukları malzemelerdir. DCB Laser olarak biz de kaliteli malzemeleri temin etme konusunda çözüm odaklı bir hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. DCB Lazer olarak dünyanın en büyük lazer kesici, kaynak ve otomasyon kafası olan RayTools markasının Türkiye distribütörlüğünü de alarak bu alanda Türk sanayisine daha yakından hizmet etmeye başlamış bulunmaktayız. Bilindiği gibi RayTools bu konuda şu anda lazerler içinde en büyük ve en güçlü markadır. Türk sanayicisinin de bunu tercih ettiğini biliyoruz.

DCB Laser Technology olarak, Raytools markasının Türkiye’deki yetkili teknik servis sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Raytools lazer kafaları, özellikle fiber lazer kesim makinelerinde yüksek performans, uzun ömür ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedir. Bu sistemlerin verimli çalışabilmesi için düzenli bakım, doğru müdahale ve orijinal yedek parça kullanımı kritik öneme sahiptir

Tüm lazer makinelerinin kullanım süresi iki yılı geçtiğinde meydana gelen yıpranmalar ve performans düşüşlerinde yenileme çözümleri sağlıyoruz. Eskiyen makinelerin kafa, rezonatör ve chiller gibi bileşenlerini değiştirerek makineleri ilk günkü performansına kavuşturuyoruz. Böylece firmalar çok daha düşük maliyetlerle makinelerini yenileme fırsatı buluyor. Neredeyse beşte bir maliyetle bu yenileme yapılabiliyor. Tüm servis, bakım ve garantili değişimlerde Lazertech ve DCB markasının iş birliği bulunuyor. Özellikle makina retrofitleri olarak adlandırılan yenileme çalışmalarında sektörde önemli bir konumdayız ve bu işlemleri garantili şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra satışını yaptığımız tüm ürünlerin garantisi hem bizim hem de üretici firmalar tarafından güvence altında olacak.

Eren Ertoksöz

Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fuar, beklenilen etkiyi yaratmadı

Meexx 2025 fuarını genel olarak değerlendirdiğimde, fuarın beklenen etkiyi yaratamadığını, hem katılımcı sayısı hem de ziyaretçi profili açısından tatmin edici bir performans göstermediğini düşünüyorum. Sektörde konuştuğum pek çok kişi de benzer görüşte:

Katılımcı sayısı azdı. Ziyaretçi trafiği düşük kaldı. Fuarın tanıtımı ve reklam faaliyetleri yetersizdi.

Bu kadar emek ve maliyetle hazırlanılan bir organizasyonun karşılığının bu seviyede kalması, fuarın potansiyelini kullanamadığını gösteriyor.

Bursa’da görüştüğüm herkesin ortak görüşü şu: “Fuar olacağını bile duymadık.” Bu, fuarın en kritik eksiğidir. Bir fuarın başarısı %50 tanıtım gücüne bağlıdır. Tanıtım olmadan:

Ziyaretçi gelmez, doğru alıcı profili oluşmaz, katılımcı firmalar yatırımının karşılığını alamaz.

Varol Kavak

Vision Makina Genel Müdürü

Yenilikçi çözümlerimizi tanıtma fırsatı bulduk

Firmamız, yurt içi ve yurt dışındaki çözüm ortaklarına sundukları proje ve teknik verilere uygun olarak; makine kaporta, kabin, giydirme sistemleri, özel pano, ince saç işleme ve imalatı alanlarında üretim hizmeti vermektedir.

Bu yıl katıldığımız fuarda, tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiğimiz özel ürünlerimizden bazılarını ziyaretçilerimizle buluşturduk. Sektöre yönelik yenilikçi çözümlerimizi ve mühendislik kabiliyetimizi tanıtma fırsatı elde ettik. Vision Makine’nin fuara katılmasındaki temel amaç, bünyesine eklediği yeni makine ve ekipmanları tanıtarak; katılımcılara, katılımcı firmalara, Bursa ve çevre illerden fuara gelen ziyaretçilere ve yurt dışı misafirlerine kendini daha iyi ifade etmektir. İlk fuar deneyimimiz olmasına rağmen, gördüğümüz yoğun ilgi ve geri bildirimler bizleri son derece memnun etmiştir. Katılımcıların ve ziyaretçilerin gösterdiği yakın ilgi sayesinde fuardan güçlü ve olumlu izlenimlerle ayrılıyoruz. Pandemi ile birlikte tüm dünyada birçok sektörü etkisi altına alan kriz, doğal olarak Bursa’daki makine sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak bu global krizin 2026 yılı itibarıyla önce normalleşeceğine, sonrasında ise sektörün güçlü bir ivmeyle yeniden büyüme sürecine gireceğine olan inancımız tamdır. Firmamız açısından son derece verimli ve başarılı bir fuar süreci geçirdik. Tüm ziyaretçilerimize ve iş ortaklarımıza göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyor, bir sonraki fuarda yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Türkiye’de ve özellikle Bursa’da düzenlenen bu fuarın, daha kapsamlı, yoğun ve etkili bir tanıtım çalışmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaşabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli destek ve katkıyı göstermelerini temenni ediyoruz.

Hasan Torun

Teslamak Genel Müdürü

Makine üretmek yalnızca başlangıçtır

ssTeslamak Makina olarak sac işleme sektöründe güvenilir, dayanıklı ve teknolojik çözümler üretme hedefiyle yola çıktık. 2014 yılında kurulduğumuzda abkant pres makinelerinin satış sonrası hizmetleri ile ilgili, servis, bakımı ve yedek parça tedariki hizmeti vermeye başladık. Zaman içinde edindiğimiz tecrübe ve sektörden gelen talepler doğrultusunda, özellikle küçük sac parçalarının hızlı ve hassas bükümüne yönelik mini CNC hidrolik abkant pres üretimine 2019 yılında başladık.

Bugün, yüksek kalite standartlarına uygun, sağlam gövdeli ve kullanıcı dostu tasarımlarla geliştirdiğimiz TESLABEND serisi abkant preslerimiz sektörde geniş bir karşılık buluyor. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ve MEEXX 2025 Fuarı’nda da sergilediğimiz modeller arasında TSB 1050x25, TSB 1300x40, %100 Servo TSB 2050x60, Mild Hibrit TSB 3100x135, TSB 3100x200 gibi farklı işletme ihtiyaçlarına hitap eden seçenekler yer almaktadır.

Bizim için makine üretmek yalnızca başlangıçtır. Müşterilerimize satış öncesi danışmanlık, satış sonrası servis, yedek parça temini, kurulum, eğitim ve makine revizyonu gibi kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Abkant makinelerin daha verimli çalışmasını sağlayan tüm süreçleri titizlikle yürütüyoruz.

Misyonumuz; tasarımı sadeleştirip kullanım kolaylığını ön plana çıkaran, mevcut makine çözümlerine optimum teknik yenilikler getiren ürünler geliştirmektir. Vizyonumuz ise; yüksek kaliteli CNC abkant preslerimizle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırarak marka değerimizi sürekli yükseltmektir.

Teslamak Makina olarak, güvenilirliği, teknik uzmanlığı ve müşteri memnuniyetini merkezine alan üretim anlayışımızı sürdürüyor; sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ve yenilikçi makineleri üretmeye devam ediyoruz.

Deniz Alagöz

T.Ş.T Lift Amortisör Dış Ticaret Müdürü

MEEXX Fuarı’nda network ağımız genişledi

Metal yüzeyler üzerine korozyonu engelleyici kimyasal yüzey işlemleri yapmaktayız. Oksidasyon, nitrasyon, gaz nitrasyon, çinko kaplama ve çinkonun sarı–siyah–beyaz gibi çeşitli renklerdeki yüzey işlemlerini uygulayarak metal parçaların daha uzun ömürlü olmasını ve paslanmayı önlemeyi hedefliyoruz.

MEEXX 2025 Fuarı bizim için oldukça hareketli geçti. Yeni müşterilerle tanıştık. Hâlihazırda çalıştığımız firmalarla yeni toplantılar organize ediyoruz. Dökümlerimiz hakkında bilgiler veriyor, kimyasal test raporlarını ve kimyasal gelişim süreçlerine dair detayları paylaşıyoruz. Yeni gelen firmalara veya yüzey işlemlerini kullanacak kişilere teknik bilgiler sunuyoruz. Bu nedenle fuarın bizim açımızdan oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim.

Şu anda Türkiye ve dünyadaki global krizden kaynaklı olarak her sektör etkilendiği gibi makine sektörü de etkileniyor. Çin ile rekabet etmek oldukça güç. Çünkü Türkiye’de üretilen bir makinenin yarı fiyatına Çin’de üretim yapılabiliyor. Makine firmalarının çoğu bu konuda rekabet etmekte zorlanıyor ve bu durumla ilgili aksiyon almaya çalışıyorlar.

Adem Aksu

Biorobotec Kurucusu

İnsansı robotu fuarda sergiledik

Eğitim teknolojileri üzerine geliştirdiğimiz insansı robot, demonte ürünlerimizi MEEXX 2025 Fuarı’nda sergiledik. Dünyanın ilk 1 metre boyunda demonte olarak üzerine sağ el, sağ-sol el, kafa, gövde, yarım gövde, tam gövde şeklinde demonte olarak alıp bunun montajını kendisi yapıp daha sonra yine bunun kodlamasını da kendisi yaparak 1 metre boyunda insansı robot geliştirebilecekleri bir eğitim materyali geliştirdik. Bu ürün dünyada tek, başka böyle 1 metre boyunda olup da demonte olup montajı yapılabilen kodlama yapabilen başka bir eğitim seti yok.

Makine sektörü Bursa’da gelişmiş durumda. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi otomotiv ve tekstilin Bursa’da olmasıdır. Buna yönelik yan sanayiinin çok gelişmiş olmasıdır. Biz, bazı parçalarımızı Bursa sanayisinde üretmekte sıkıntı yaşamıyoruz. Bu konuda Bursa’nın tecrübesi oldukça fazla.

Onur Ünlü

Mechatron Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Temel beklentimiz, yeni pazarlara açılmak

MEEXX Fuarı’nda bu yıl özellikle lazer kesim firmalarına yönelik geliştirdiğimiz cüruf temizleme makinelerimizi sergiledik. Bu ürün, lazer kesim makine tezgâhlarında biriken cürufun hızlı, güvenli ve minimum iş gücüyle temizlenmesini sağlıyor. Ayrıca makinemizin verimlilik odaklı yeni motor yapısı ve dayanıklılığı artıran gövde tasarımı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuar, bizim için hem mevcut ürünlerimizi tanıtmak hem de sektördeki yeni ihtiyaçları birebir gözlemlemek adına önemli bir platformdur.

Fuarda hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya gelme hem de yeni bağlantılar oluşturma fırsatı bulduk. Özellikle Anadolu’dan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgisi, network anlamında ciddi bir genişleme sağladı.

Fuardan temel beklentimiz; yeni pazarlara açılmak, distribütörlük görüşmeleri yapmak, ürünlerimizin sahadaki ihtiyaçları nasıl karşıladığını anlatmak ve verimlilik odaklı çözümlerimizin işletmelere sağladığı avantajları göstermekti.

Şu ana kadar aldığımız dönüşler, fuarın bu anlamda beklentilerimizi karşıladığını gösteriyor. Fuardan sonra iş görüşmelerinin daha da somutlaşacağını düşünüyoruz.

Bursa, makine sektöründe Türkiye’nin hem üretim hem de bilgi birikimi açısından en güçlü şehirlerinden biri. Otomotivden metal işleme teknolojilerine kadar geniş bir sanayi kültürüne sahip olması, makine üreticilerine ciddi bir avantaj sağlıyor.

Bursa’nın en büyük gücü: Nitelikli iş gücü, güçlü tedarik zinciri, gelişmiş yan sanayi, Ar-Ge ve mühendislik kapasitesinin giderek artmasıdır.

Bursa artık sadece üretim yapan değil, kendi teknolojisini geliştiren ve ihraç eden bir makine şehri konumuna geldi. Bu ekosistemin içinde olmak, Mechatron Makine olarak bizi hem motive ediyor hem de daha güçlü çözümler üretmemizi sağlıyor.