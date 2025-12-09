İki ülke arasındaki bu protokol; ticaret hacmini artırmayı, teknoloji paylaşımını geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları desteklemeyi hedefliyor. İmza töreninde konuşan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkayan, Brezilya’nın Türk makine sektörü açısından giderek daha kritik bir pazar haline geldiğini vurguladı. Özkayan, Brezilya’nın 2024 yılında 44 milyar doları aşan makine ve ekipman ithalatıyla dünyanın en büyük pazarları arasında yer aldığını hatırlatarak şunları ifade etti: “Türkiye bu dev pazar içinde henüz küçük bir paya sahip olsa da en hızlı büyüyen tedarikçiler arasında bulunuyoruz. Son beş yılda Brezilya’ya makine ihracatımızı iki katından fazla artırarak 110 milyon dolar seviyesinin üzerine taşıdık. Özellikle metal işleme ve takım tezgâhlarında sağladığımız yaklaşık yedi katlık büyüme, yalnızca rakamsal bir başarı değil; Türk makinesine duyulan güvenin de göstergesi.” Brezilyalı üreticilerin, Türk makinelerinin Avrupa standartlarında teknoloji, rekabetçi fiyatlar, hızlı teslimat ve güçlü satış sonrası hizmetleri bir arada sunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Özkayan, imzalanan protokolün yalnızca bir iş birliği belgesi olmadığını söyledi. Özkayan sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye ile Brezilya makine sektörleri arasında uzun vadeli bir ortak vizyonun temellerini atıyoruz. Bu iş birliği, mevcut potansiyelin çok ötesine geçmemizi sağlayacak ve sektörde yeni rekorların kapısını açacaktır.”