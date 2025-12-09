İhracat verileri, Bursa’nın özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde yüksek performans sergilediğini; bazı kalemlerde ise düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor. Kasım 2025’te Bursa ihracatının lokomotifi yine otomotiv sektörü oldu. Sektörün Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 artışla 889,5 milyon dolara çıktı. Bu sonuç, şehir genelindeki toplam ihracat artışının en büyük belirleyicilerinden biri oldu. Otomotiv sektörü sadece aylık performansta değil, yılın tamamında da güçlü bir ivme yakaladı. Ocak–Kasım döneminde otomotiv ihracatı %20,5 artış kaydederek 8,28 milyar dolara ulaştı. Yılın son çeyreğinde özellikle Avrupa pazarlarında üretim ve talepteki toparlanma, Bursa kaynaklı otomotiv tedarik zincirlerine olumlu yansıdı.

Makine sektöründe artış devam etti

Kasım ayında dikkat çeken diğer sektörlerden biri makine ve aksamları oldu. Makine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 artarak 117,5 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 11 ayındaki toplam makine ihracatı ise %3,3 artışla 1,19 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bursa makine üreticilerinin özellikle Orta Avrupa, ABD ve Kuzey Afrika pazarlarında güçlenen konumu, bu artışta etkili oldu.