Bursa’ın yeni valisi Mahmut Demirtaş oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2023 tarihli sayısında yayımlanan atama kararına göre, Bursa Valiliği’ne Mardin Valisi Mahmut Demirtaş oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat da Aydın Valiliği’ne atandı.

Mahmut Demirtaş kimdir?

1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere’de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı.