Boş ofisler konut olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yö­netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet­melik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bil­giye göre, düzenleme kapsamında Planlı Alan­lar İmar Yönetmeliğinde yer alan “4 kat ve üzeri” konut binalarındaki ka­palı çıkma yapılmama kuralı, “7 kat üzeri” bina­lar olacak şekilde güncellendi. Böylece bazı küçük parsellerde daha kulla­nışlı bina projelerinin düzenlenebilmesi sağ­landı.

Değişiklikle ayrıca bina emniyeti için de ön­lemler alındı. Bu kap­samda “kapalı çıkma ya­pılan binalardaki tüm kolonların birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanması” kuralı geti­rildi. Öte yandan 3 katı geçmeyen binalarda ge­leneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah me­kanlar oluşabilmesi amacıyla kat yüksekliklerinin 4 metreye kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.

Buna göre, 1 Temmuz 2023’den önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Tem­muz 2024’e kadar sonuç­lanmak kaydı ile parse­lin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30’u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişik­liğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Bu oran belediye mec­lisi kararıyla yüzde 50’ye kadar çıkartılabilecek.